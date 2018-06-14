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Как Вергейчика провожали из Солигорска на повышение

15.06.2018 19:33 — Разное | Партизан  
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4 мая исполком АБФФ избрал новым генеральным секретарем федерации директора «Шахтера» Юрия Вергейчика. Руководитель признавался, что ему непросто покидать Солигорск, которому отданы 19 лет, однако работа в АБФФ стала вызовом, который нельзя не принять.

Как Вергейчика провожали из Солигорска на повышение
Фото: Кирилл Павлович
Шашлыки, слезы и памятный подарок после 19 лет работы.

18 мая Вергейчик отработал последний день в Солигорске. Директор приехал в пятницу на базу не слишком рано, но и не лишком поздно, подписал несколько приказов, поинтересовался делами команды, которая готовилась к трудному выезду в Городею, и отправился на «Беларуськалий» к Ивану Головатому.

– «Феедорович! Железный Феликс, здрасте!» Именно так Юрий Васильевич приветствовал меня почти каждое утро, – рассказывает заместитель директора «Шахтера» Владимир Кучеров. – И пока без этого «здраасте» как-то неуютно. Обычно я кабинет не закрываю. Работаю с открытыми дверями в тишине, вдруг слышу – громкий голос Вергейчика, который что-то разруливает. Значит, все в порядке.

– Я работаю в «Шахтере» 14 лет, – рассказывает главный бухгалтер Ирина Усович. – Помню Вергейчика еще тренером. Так что для меня его увольнение – очень личное событие. Мне нравилось, когда Юрий Васильевич рулил процессом и ругался. Если человек выдает эмоции, значит, ему не безразлично то, что он делает. Поэтому, когда Вергейчик ругался, я была спокойна – механизм работает. При этом он очень быстро отходил. Потом мог целый день спрашивать: «Ты обиделась?»

Пока Вергейчик общался с главой «Беларуськалия», база «Жемчужина» готовилась к проводам, сообщает tribuna.com
– Мы для него подарок приготовили, – продолжает Усович. – Фруктово-цветочную корзину и набор Parker. Открываешь коробочку, а там ручка с золотым пером и блокнот. Мы очень старались, чтобы зашло. Что подарил Вергейчик? Премию всем выписал. В пятницу как раз был день физкультурника. Можно сказать, это был его последний приказ.


К концу рабочего дня Вергейчик вернулся на базу в компании руководителей клуба Ивана Головатого и Вадима Шумака. На крыльце базы собралось около 30 сотрудников клуба – персонал «Жемчужины» и некоторые тренеры.
– Провожали по-домашнему, как родного человека, – говорит Кучеров. – Были красивые слова и легкие слезы. И это правильно. Пожелали Юрию Васильевичу здоровья и плодотворной работы на высокой должности. Босс был в меру взволнован. И это понятно, каждый кустик, деревце, ступенечка для него здесь родные. Но надо двигаться дальше. Считаю, он это заслужил и принесет нашему футболу много пользы. Кстати, у Вергейчика теперь кличка генсек. Мы сейчас только так и говорим: «Как там генсек? Ты звонил генсеку?» И все понимают, о ком речь. Насколько знаю, есть и сложности. За столько лет Вергейчик уже стал солигорчанином и теперь ему надо снова привыкать к Минску. А еще ума не приложу, что ему теперь делать с дачей. Она как раз посерединке между Минском и Солигорском – в районе Узды. Раньше мог ехать на базу: «Давай заскочим, забор проверим». А сейчас надо целенаправленно собираться. Там, глядишь, и в душе защемит: «Ай, давай заеду на «Жемчужину»!

– С проверкой.

– Ну, с проверкой к нам так просто не попасть. Нужно удостоверение предъявить. Впрочем, ты ему передай, что мы его знаем в лицо.

Заканчивался вечер в беседке неподалеку от жилого корпуса. Были шашлыки и напитки. Самые стойкие провожающие разошлись далеко за полночь. Многие из них не видели, как рано утром Вергейчик уезжал с базы.

– Переночевал на базе, а утром тихенько собрал вещи и уехал незаметно, чтобы никого еще раз не расстраивать, – рассказывает Вергейчик. – Что забрал с собой? Глобус, талмуды, дипломы и медали. Завез все на дачу по дороге. Проводы меня очень тронули. Уронил слезу. Так что еще раз скажу всем спасибо. И еще обязательно вот что напиши. Когда руководитель уходит на повышение, это, прежде всего, заслуга коллектива.

Уже в понедельник 21 мая в 105-й кабинет «въехал» Андрей Леончик. Юрий Васильевич очень хотел, чтобы именно Леончик пришел на его место. Пока легенда клуба только обживается.

– Что нового в кабинете? Появился блокнотик и компьютер, – шутит Леончик.

– Юрий Васильевич дал какой-то совет на прощание?

– Нет. Я за столько лет наслушался советов :). Поговорили о жизни.

Фото: Кирилл Павлович.


 
Теги: Минск
 
 
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4 мая исполком АБФФ избрал новым генеральным секретарем федерации директора «Шахтера» Юрия Вергейчика. Руководитель признавался, что ему непросто покидать...
 
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