Как Вергейчика провожали из Солигорска на повышение

Шашлыки, слезы и памятный подарок после 19 лет работы.





18 мая Вергейчик отработал последний день в Солигорске. Директор приехал в пятницу на базу не слишком рано, но и не лишком поздно, подписал несколько приказов, поинтересовался делами команды, которая готовилась к трудному выезду в Городею, и отправился на «Беларуськалий» к Ивану Головатому.





– «Феедорович! Железный Феликс, здрасте!» Именно так Юрий Васильевич приветствовал меня почти каждое утро, – рассказывает заместитель директора «Шахтера» Владимир Кучеров. – И пока без этого «здраасте» как-то неуютно. Обычно я кабинет не закрываю. Работаю с открытыми дверями в тишине, вдруг слышу – громкий голос Вергейчика, который что-то разруливает. Значит, все в порядке.





– Я работаю в «Шахтере» 14 лет, – рассказывает главный бухгалтер Ирина Усович. – Помню Вергейчика еще тренером. Так что для меня его увольнение – очень личное событие. Мне нравилось, когда Юрий Васильевич рулил процессом и ругался. Если человек выдает эмоции, значит, ему не безразлично то, что он делает. Поэтому, когда Вергейчик ругался, я была спокойна – механизм работает. При этом он очень быстро отходил. Потом мог целый день спрашивать: «Ты обиделась?»





сообщает tribuna.com Пока Вергейчик общался с главой «Беларуськалия», база «Жемчужина» готовилась к проводам,tribuna.com

– Мы для него подарок приготовили, – продолжает Усович. – Фруктово-цветочную корзину и набор Parker. Открываешь коробочку, а там ручка с золотым пером и блокнот. Мы очень старались, чтобы зашло. Что подарил Вергейчик? Премию всем выписал. В пятницу как раз был день физкультурника. Можно сказать, это был его последний приказ.









К концу рабочего дня Вергейчик вернулся на базу в компании руководителей клуба Ивана Головатого и Вадима Шумака. На крыльце базы собралось около 30 сотрудников клуба – персонал «Жемчужины» и некоторые тренеры.

– Провожали по-домашнему, как родного человека, – говорит Кучеров. – Были красивые слова и легкие слезы. И это правильно. Пожелали Юрию Васильевичу здоровья и плодотворной работы на высокой должности. Босс был в меру взволнован. И это понятно, каждый кустик, деревце, ступенечка для него здесь родные. Но надо двигаться дальше. Считаю, он это заслужил и принесет нашему футболу много пользы. Кстати, у Вергейчика теперь кличка генсек. Мы сейчас только так и говорим: «Как там генсек? Ты звонил генсеку?» И все понимают, о ком речь. Насколько знаю, есть и сложности. За столько лет Вергейчик уже стал солигорчанином и теперь ему надо снова привыкать к Минску . А еще ума не приложу, что ему теперь делать с дачей. Она как раз посерединке между Минском и Солигорском – в районе Узды. Раньше мог ехать на базу: «Давай заскочим, забор проверим». А сейчас надо целенаправленно собираться. Там, глядишь, и в душе защемит: «Ай, давай заеду на «Жемчужину»!





– С проверкой.





– Ну, с проверкой к нам так просто не попасть. Нужно удостоверение предъявить. Впрочем, ты ему передай, что мы его знаем в лицо.





Заканчивался вечер в беседке неподалеку от жилого корпуса. Были шашлыки и напитки. Самые стойкие провожающие разошлись далеко за полночь. Многие из них не видели, как рано утром Вергейчик уезжал с базы.





– Переночевал на базе, а утром тихенько собрал вещи и уехал незаметно, чтобы никого еще раз не расстраивать, – рассказывает Вергейчик. – Что забрал с собой? Глобус, талмуды, дипломы и медали. Завез все на дачу по дороге. Проводы меня очень тронули. Уронил слезу. Так что еще раз скажу всем спасибо. И еще обязательно вот что напиши. Когда руководитель уходит на повышение, это, прежде всего, заслуга коллектива.





Уже в понедельник 21 мая в 105-й кабинет «въехал» Андрей Леончик. Юрий Васильевич очень хотел, чтобы именно Леончик пришел на его место. Пока легенда клуба только обживается.





– Что нового в кабинете? Появился блокнотик и компьютер, – шутит Леончик.





– Юрий Васильевич дал какой-то совет на прощание?





– Нет. Я за столько лет наслушался советов :). Поговорили о жизни.





Фото: Кирилл Павлович.



