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Владимир Шахрин в честь победы сборной России на ЧМ по футболу исполнил свою знаменитую песню "Аргентина - Ямайка 5:0" на новый лад
Видео нового варианта хита он разместил на странице группы в "Чайф"
"Уходит боль, уходит боль. Россия - Саудовская Аравия 5:0", - напел Шахрин. Ранее сообщалось, что футболисты сборной России 14 июня разгромили команду Саудовской Аравии, победив со счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира.
За игрой,
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Владимир Шахрин в честь победы сборной России на ЧМ по футболу исполнил свою знаменитую песню "Аргентина - Ямайка 5:0" на новый лад
Видео нового варианта хита он разместил на странице группы в "Чайф" Instagram.
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