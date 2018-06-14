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Поговорили: диалог бразильского журналиста и московской старушки- Видео

15.06.2018 18:58 — Разное | Партизан  
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Мужчина старался пообщаться с бабушкой при помощи переводчика на смартфоне, но та игнорировала все слова корреспондента телеканала Fox Sports Джексона Пинейро.

 Во время всего 4-минутного общения пенсионерка очень сильно смешила и студию в Бразилии, и своего собеседника. Сейчас же в Сеть попало «эпическое» и очень своеобразное интервью журналиста и бабушки. Мужчина с бразильского спортивного телеканала старался задавать вопросы, но собеседница его не слушала. В помощь должен был прийти смартфон журналиста, но пожилая женщина ничего не понимала, стараясь отвечать ему на немецком. На протяжении всего интервью московской старушки она старалась выяснить, из какой страны мужчина и по какому каналу её покажут, отмечает vistanews.ru

                                           

 Когда бабушка услышала имя «Бенджамин», журналист просто обратился в телеведущему в студию, она заявила, что всё поняла и поцеловала мужчину в щёку. Всё это действие вызвало смех у всех участников интервью. Но это ещё не всё – бабушка решила вернуться в кадр. Она спрашивала: «Меня покажут по айн каналу?». В итоге москвичка и житель Бразилии общались около 5 минут на разных языках, смех при этом не заканчивался.

 
 
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Мужчина старался пообщаться с бабушкой при помощи переводчика на смартфоне, но та игнорировала все слова корреспондента телеканала Fox Sports Джексона Пинейро.
 
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