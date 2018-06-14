Фото: как президенты разных стран смотрели открытие чемпионата мира по футболу в Москве

Компанию белорусскому президенту составили также российский премьер Дмитрий Медведев с женой и президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга.





Рядом с Путиным — президент ФИФА Джанни Инфантино и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Фото: kremlin.ru





Президент Азербайджана Ильхам Алиев был на открытии с женой и дочерью. Фото: kremlin.ru





Президент и премьер-министр России в перерыве первого матча мундиаля. Фото: kremlin.ru





Президенты России и Молдовы Владимир Путин и Игорь Додон. Фото: kremlin.ru





Путин с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в перерыве матча. Фото: kremlin.ru

Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Фото: kremlin.ru



