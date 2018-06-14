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Фото: как президенты разных стран смотрели открытие чемпионата мира по футболу в Москве

15.06.2018 18:27 — Разное | Партизан  
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Матч смотрели президенты разных стран, которые прибыли в страну по приглашению президента РФ Владимира Путина. Среди приглашенных был и президент Беларуси Александр Лукашенко. Кто еще смотрел матч — в фотогалерее.

Фото: как президенты разных стран смотрели открытие чемпионата мира по футболу в Москве
Александр Лукашенко смотрел открытие ЧМ вместе с сыновьями и внуком. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Компанию белорусскому президенту составили также российский премьер Дмитрий Медведев с женой и президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга. 


Рядом с Путиным — президент ФИФА Джанни Инфантино и принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Фото: kremlin.ru



Президент Азербайджана Ильхам Алиев был на открытии с женой и дочерью. Фото: kremlin.ru


Президент и премьер-министр России в перерыве первого матча мундиаля. Фото: kremlin.ru



Президенты России и Молдовы Владимир Путин и Игорь Додон. Фото: kremlin.ru



Путин с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в перерыве матча. Фото: kremlin.ru


Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой. Фото: kremlin.ru



Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Молдовы Игорь Додон. Фото: kremlin.ru


 
 
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Матч смотрели президенты разных стран, которые прибыли в страну по приглашению президента РФ Владимира Путина. Среди приглашенных был и президент Беларуси...
 
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