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Во Франции психиатры поставили диагноз художнику Павленскому

15.06.2018 18:44 — Разное | UDF  
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Акция Павленского у ФСБ в Москве. 9 ноября 2015 года. Фото: varlaamov.ru
«Бредовые навязчивые идеи» и «пограничное расстройство личности» стали основаниями для продления ареста российскому художнику Петру Павленскому, который с октября прошлого года содержится под стражей во Франции. Это следует из постановления о продлении меры пресечения, вынесенном судьей Натали Тюрке.

Петр Павленский был задержан в Париже в ночь на 16 октября прошлого года после того, как он поджег входную дверь здания Банка Франции на площади Бастилии. По замыслу художника, акция должна была «положить начало всемирному пожару революций», в огне которого «Россия начнет свое освобождение».

Павленскому предъявили обвинение в «угрожающем жизни людей повреждении имущества с использованием взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ». По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.

Суда по делу о поджоге здания Банка Франции Павленский ожидает под стражей в тюрьме Флери-Мерожи.

Последний раз соратница и гражданская жена художника Оксана Шалыгина (ее также арестовывали за поджог здания Банка Франции, но освободили в январе) навещала Павленского 8 июня. «Он в прекрасной физической форме, бодр и весел», — написала Шалыгина в своем фейсбуке об этой встрече. В этой же записи говорилось, что Павленскому продлили срок содержания под стражей до основного суда по его делу.

Все это время он будет находиться в одиночной камере без права прогулок с другими заключенными. Изоляцию французский суд ранее обосновывал тем, что Павленский известен, что он русский и что он не владеет французским языком.

Одним из оснований, по которым Павленского было решено оставить под стражей до суда, стало заключение психиатра, диагностировавшего художнику сразу несколько психологических расстройств и особенностей: «бредовые навязчивые идеи», «пограничное расстройство личности» с нарциссическими основаниями, «желание преступать закон и предусмотренные им ограничения», а также высокий риск рецидива.

В международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) пограничное расстройство личности считается одной из разновидностей «эмоционально неустойчивого расстройства личности».

Среди симптомов пограничного расстройства в МКБ-10 перечислены склонность вовлекаться в эмоционально насыщенные и нестабильные отношения, нарушения самооценки, повторяющиеся попытки нанести себе вред, суицидальные наклонности, импульсивное поведение.

«Во Франции психиатрия патологизирует сильнее, чем в России. Ты можешь сказать одно слово, и на нем тебе могут выстроить половину твоего диагноза», — говорит Шалыгина. По ее словам, за время пребывания Павленского под стражей проводилось три психиатрических экспертизы и одна психологическая.

Такое количество исследований обусловлено тем, что следователи «искали врача, который сказал бы, что есть патология», объясняет Шалыгина.



«Банализация искусства»

Помимо отсылок к психиатрической экспертизе, судья мотивировала решение продлить Павленскому арест тем, что его во Франции почти ничто не держит: нет работы, счета в банке, постоянного адреса, он не получает социальную помощь во Франции.

«Риск того, что [он] может скрыться, высокий. Образ жизни, который выбрала сформированная Павленским и госпожой Шалыгиной пара — они утверждают, что живут не работая, ни за что не платят и занимаются сквоттингом, — а также тяжесть наказания [за поджог] доказывают, что контроль над художником может гарантировать только лишение свободы», — говорится в документе.

В сухом остатке французское правосудие сводит художественное выражение Павленского и его образ жизни к банальному публичному самоповреждению и рецидивам, сетует Шалыгина. «Вот эти обоснования про образ жизни, про то, что Петр склонен нарушать закон… — это и есть понимание властью политического искусства, — говорит соратница художника. — Очевидно их стремление банализировать политическое искусство, выдать его просто за неконтролируемое хулиганство».

Павленский известен радикальными перформансами, в которых он использует свое тело в качестве инструмента общественно-политического высказывания. Он зашивал себе рот — чтобы поддержать Pussy Riot; отрезал себе мочку уха — чтобы выразить протест против использования психиатрии в политических целях; прибивал гвоздем свою мошонку к брусчатке Красной площади — чтобы выразить «апатию и политическую индифферентность» российского общества.

Поджог двери Банка Франции перекликается с другой акцией художника — в ноябре 2015 года он поджег вход в здание ФСБ на Лубянке, объяснив это тем, что ФСБ «действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 миллионами человек». Впоследствии Павленского признали виновным в повреждении объекта культурного наследия и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. Штраф он платить отказался.

В России Павленского неоднократно отправляли на судебно-психиатрическое освидетельствование, но каждый раз врачи приходили к выводу, что художник вменяем.

 
 
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Акция Павленского у ФСБ в Москве. 9 ноября 2015 года. Фото: varlaamov.ru «Бредовые навязчивые идеи» и «пограничное расстройство личности» стали основаниями для...
 
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