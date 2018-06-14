Во Франции психиатры поставили диагноз художнику Павленскому



Акция Павленского у ФСБ в Москве. 9 ноября 2015 года. Фото: varlaamov.ru

«Банализация искусства»

был задержан в Париже в ночь на 16 октября прошлого года после того, как он поджег входную дверь здания Банка Франции на площади Бастилии. По замыслу художника, акция должна была, в огне которогоПавленскому предъявили обвинение вПо этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.Суда по делу о поджоге здания Банка Франции Павленский ожидает под стражей в тюрьме Флери-Мерожи.Последний раз соратница и гражданская жена художника(ее также арестовывали за поджог здания Банка Франции, но освободили в январе) навещала Павленского 8 июня.— написала Шалыгина в своем фейсбуке об этой встрече. В этой же записи говорилось, что Павленскому продлили срок содержания под стражей до основного суда по его делу.Все это время он будет находиться в одиночной камере без права прогулок с другими заключенными. Изоляцию французский суд ранее обосновывал тем, что Павленский известен, что он русский и что он не владеет французским языком.Одним из оснований, по которым Павленского было решено оставить под стражей до суда, стало заключение психиатра, диагностировавшего художнику сразу несколько психологических расстройств и особенностей:, а также высокий риск рецидива.В международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) пограничное расстройство личности считается одной из разновидностейСреди симптомов пограничного расстройства в МКБ-10 перечислены склонность вовлекаться в эмоционально насыщенные и нестабильные отношения, нарушения самооценки, повторяющиеся попытки нанести себе вред, суицидальные наклонности, импульсивное поведение., — говорит Шалыгина. По ее словам, за время пребывания Павленского под стражей проводилось три психиатрических экспертизы и одна психологическая.Такое количество исследований обусловлено тем, что следователи «искали врача, который сказал бы, что есть патология», объясняет Шалыгина.Помимо отсылок к психиатрической экспертизе, судья мотивировала решение продлить Павленскому арест тем, что его во Франции почти ничто не держит: нет работы, счета в банке, постоянного адреса, он не получает социальную помощь во Франции.говорится в документе.В сухом остатке французское правосудие сводит художественное выражение Павленского и его образ жизни к банальному публичному самоповреждению и рецидивам, сетует Шалыгина.говорит соратница художника.Павленский известен радикальными перформансами, в которых он использует свое тело в качестве инструмента общественно-политического высказывания. Он зашивал себе рот — чтобы поддержать Pussy Riot; отрезал себе мочку уха — чтобы выразить протест против использования психиатрии в политических целях; прибивал гвоздем свою мошонку к брусчатке Красной площади — чтобы выразить «апатию и политическую индифферентность» российского общества.Поджог двери Банка Франции перекликается с другой акцией художника — в ноябре 2015 года он поджег вход в здание ФСБ на Лубянке, объяснив это тем, что ФСБ «действует методом непрерывного террора и удерживает власть над 146 миллионами человек». Впоследствии Павленского признали виновным в повреждении объекта культурного наследия и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей. Штраф он платить отказался.В России Павленского неоднократно отправляли на судебно-психиатрическое освидетельствование, но каждый раз врачи приходили к выводу, что художник вменяем.