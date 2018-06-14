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Новости экономики за 15.06.2018

15.06.2018 19:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод улучшил свое положение на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 15.06.2018

В рейтинге производителей он поднялся сразу на две позиции с 9-го на 7-е место. Несмотря на замедление темпов роста рынка грузовых автомобилей у восточных соседей и жесткую конкуренцию, минчане с начала 2018 года сумели нарастить продажи на 5 %.

ЭКОНОМИКА ИГР

Товары для подготовки и проведения в Беларуси вторых Европейских игр освобождены от ввозных пошлин. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии. Мера будет действовать до конца июня 2019 года.

Новости экономики за 15.06.2018

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года и соберут более 4000 спортсменов из 50 стран. По оценке международных экспертов, бюджет Игр составит 30-40 миллионов долларов.

ВЕСТИ С РЫНКОВ

На этой неделе в продаже на продовольственных рынках появилось сразу несколько сезонных новинок: белорусская морковь нового урожая, отечественная черешня и черника на развес. Заметно меньше стало клубники, а та, что есть, подорожала.

Новости экономики за 15.06.2018

Прибавили в цене черешня и абрикосы, а вот стоимость молодой картошки пошла вниз: мелкую уже можно купить по 1,30 рубля. Радуют цены на мясо. За последние два месяца они немного снизились. Кроме того, многие продавцы проводят различные акции и сбрасывают цены до минимума.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод улучшил свое положение на российском рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рейтинге...
 
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