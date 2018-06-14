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Сумма ущерба – около 44 300 рублей. В Россонском районе нетрезвый водитель ехал на горящем тракторе
Новости Беларуси. В Россонском районе нетрезвый водитель ехал на горящем тракторе.
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Правоохранители, которые прибыли на место ЧП, обнаружили, что спасатели почти полностью потушили транспортное средство.
Рядом находился водитель трактора. Он был в состоянии алкогольного опьянения – 2 промилле.
Транспорт был задействован на подвозе воды для нужд предприятия.
Машина была уничтожена огнем полностью. Сумма ущерба составила около 44 300 рублей.
Предварительная причина пожара – нахождение трактора в режиме стояночного тормоза во время движения.
Проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Россонском районе нетрезвый водитель ехал на горящем тракторе. По информации УВД Витебского облисполкома, инцидент произошел вечером 14 июня....
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