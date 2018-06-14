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Обнаружено тело 80-летней женщины из Колодищей, которая пропала две недели назад

15.06.2018 18:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пенсионерка из Колодищей, которая пропала две недели назад, найдена мертвой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тело 80-летней местной жительницы Клары Можейко обнаружили в лесу недалеко от поселка.

Обнаружено тело 80-летней женщины из Колодищей, которая пропала две недели назад

Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. Поисками занимались волонтеры и правоохранители. По предварительным данным, смерть женщина была естественной. Известно, что она страдала провалами памяти.

 
 
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Новости Беларуси. Пенсионерка из Колодищей, которая пропала две недели назад, найдена мертвой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тело 80-летней местной...
 
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