Овцы свободно разгуливают по пригороду Парижа

Пастухи проекта Aubervilliers раз в месяц выпускают овец на улицы в пригороде Парижа. Таким образом, овцы получают больше свободы, а горожане – идиллическое настроение.

По словам соосновательницы проекта Жюли-Лу Дюбрий, овцы хорошо себя ведут на улицах. И это помогает людям расслабиться, ты прямо чувствуешь, как стресс уходит с улиц.

Удивительно, что свободно гуляя по улицам, животные соблюдают правила ПДД и пересекают дорогу только по зебре.

Дюбрий добавляет: «Такие прогулки очень важны и для овец. Мы не используем в своей работе антибиотики или химические вещества. Да, наши овцы живут в парке площадью 400 га, там много еды, но животным требуется нечто большее. Эти прогулки помогают им жить интереснее».