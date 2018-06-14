Тренер сборной Египта: Салах пропустил матч с уругвайцами, чтобы сыграть с Россией

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после обидного поражения от Уругвая на старте чемпионата мира в России рассказал о том, почему не играл форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах, получивший травму в конце мая в финале Лиги чемпионов.



Reuters

— Конечно, вне всяких сомнений, итоговое решение принимает тренерский штаб. Но когда мы говорим про Салаха, нам также нужно и медицинское заключение. Когда остаются сомнения, что с ним на поле может что-то произойти, что что-то может привести к травме, мы его не выпускаем. Сейчас мы решили не выпускать его на поле, чтобы гарантированно рассчитывать на него в матче со сборной России, — сказал Эктор Купер.

Сборная России, оставшаяся во главе группы, 19 июня сыграет с Египтом, а уругвайцы днем позже померятся силами с командой Саудовской Аравии.