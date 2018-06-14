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В Мюнхене неизвестный с ножом смертельно ранил женщину
Женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес неизвестный мужчина в Мюнхене, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.
Инцидент произошел в районе Нойхаузен. Личность нападавшего не установлена. Он также ранил еще одного человека. Его состояние не уточняется.
По сообщению других немецких СМИ, речь идет о 25-летнем человеке, который после совершения атаки скрылся с места преступления. В настоящий момент его ищет полиция.
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Женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес неизвестный мужчина в Мюнхене, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung. Инцидент произошел в районе...
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