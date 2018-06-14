В Мюнхене неизвестный с ножом смертельно ранил женщину

Женщина скончалась после ножевого ранения, которое ей нанес неизвестный мужчина в Мюнхене, сообщает в пятницу газета Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в районе Нойхаузен. Личность нападавшего не установлена. Он также ранил еще одного человека. Его состояние не уточняется.

По сообщению других немецких СМИ, речь идет о 25-летнем человеке, который после совершения атаки скрылся с места преступления. В настоящий момент его ищет полиция.