Бывшего главу предвыборного штаба Трампа Манафорта взяли под стражу

Американские судебные власти решили взять под стражу Пола Манафорта - бывшего руководителя предвыборного штаба президента США, сообщает в пятницу телеканал CNN.

Это связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.