Латвийская армия закупит финские мотовездеходы на 11 млн евро

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии закупят в Финляндии военные мотовездеходы на сумму 11 млн евро, сообщили в пятницу в отделе прессы Минобороны республики.

Мотовездеходы "Outlander MAX 650XT Military Version" будут приобретены у финской компании "BRP". Визуально они напоминают квадроциклы.

Командующий НВС Леонид Калниньш заявил, что эти внедорожные транспортные средства хорошо подходят для латвийской местности, имеют широкое применение и повысят мобильность армии.

Планируется, что первые мотовездеходы НВС получат уже в конце этого года, поставки будут продолжаться до конца следующего года.