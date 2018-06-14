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Латвийская армия закупит финские мотовездеходы на 11 млн евро
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии закупят в Финляндии военные мотовездеходы на сумму 11 млн евро, сообщили в пятницу в отделе прессы Минобороны республики.
Мотовездеходы "Outlander MAX 650XT Military Version" будут приобретены у финской компании "BRP". Визуально они напоминают квадроциклы.
Командующий НВС Леонид Калниньш заявил, что эти внедорожные транспортные средства хорошо подходят для латвийской местности, имеют широкое применение и повысят мобильность армии.
Планируется, что первые мотовездеходы НВС получат уже в конце этого года, поставки будут продолжаться до конца следующего года.
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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии закупят в Финляндии военные мотовездеходы на сумму 11 млн евро, сообщили в пятницу в отделе прессы Минобороны республики....
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