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Об этом сообщил вице-премьер, отвечая на вопрос корреспондента TUT.BY во время посещения строительства нового завода «Белгипс» в поселке Гатово Минского района.сказал— ответил вице-премьер на вопрос, действительно ли государство желает продать цементный завод за 200 млн долларов.По словам Калинина, белорусское предприятие. Он также анонсировал скорую смену «менеджеров» на двух цементных заводах — «Красносельскстройматериалы» и БЦЗ.Вице-премьер сказал, что власти настроены «в точечной форме проводить разгосударствление».— пояснил он. По словам Калинина, государство готовоРанее сообщалось, что если стратегическим инвестором «Красносельскстройматериалов» станет CRH, то Европейский банк реконструкции и развития готов их прокредитовать.