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Марокканцы проиграли Ирану, забив в свои ворота на пятой добавленной минуте

15.06.2018 20:07 — Разное | Tut.by  
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Сборная Марокко, имевшая большое преимущество в матче с Ираном, проиграла из-за гола в собственные ворота на пятой добавленной минуте матча.

С первых минут африканцы устроили настоящий штурм ворот персов. Они имели несколько отличных голевых моментов, но не реализовали ни один из них.

В конце первого тайма Иран ответил опасным выходом Азмуна, но марокканцев спас вратарь.


Фото: Reuters

Во втором тайме шла равная борьба, но опасность чаще возникала у ворот Ирана. Судьба матча же решилась на пятой добавленной минуте, когда в безобидной ситуации Бухаддуз отправил мяч в собственные ворота. Отметим, что марокканцы до этого не пропускали даже в квалификации.

Марокко: Мохамеди, Амрабат (Амрабат, 76), Бенатия, Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Зиеш, Бельханда, Харит (да Кошта, 82), Эль-Кааби (Бухаддуз, 77).

Иран: Бейранванд, Резаян, Пуралиганджи, Чешми, Хаджсафи, Эбрахими (Хоссейни, 80), Джаханбахш (Годдос, 85), Шоджаеи (Тареми, 68), Амири, Ансарифард, Азмун.

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Сборная Марокко, имевшая большое преимущество в матче с Ираном, проиграла из-за гола в собственные ворота на пятой добавленной минуте матча.
 
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