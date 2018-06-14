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«Казахфильм» и «Беларусьфильм» подписали меморандум о сотрудничестве
Генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский и вице-президент киностудии «Казахфильм» Даурен Абдыхамитов подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает прес-служба «Казахфильм».
Документ подписан во время кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском городе Циндао.
Подписание меморандума направлено на проработку вопросов совместного кинопроизводства.
Напомним, кинофестиваль стран ШОС проходит 13-17 июня.
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Генеральный директор «Беларусьфильм» Владимир Карачевский и вице-президент киностудии «Казахфильм» Даурен Абдыхамитов подписали меморандум о сотрудничестве,...
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