Испания играет с Португалией на ЧМ по футболу. Онлайн матча

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В центральном матче дня (а возможно и всего группового этапа чемпионата мира) встречаются победители двух последних чемпионатов Европы — сборные Испании и Португалии.

Испания за два дня до матча лишилась главного тренера. Хулену Лопетеги, с которым команда не потерпела ни одного поражения за 20 матчей, не простили тайные переговоры с мадридским «Реалом». Его место на скамейке займет Фернандо Йерро.

У испапнцев отличный состав с надежным вратарем Давидом Де Хеей, опытными защитниками Пике и Рамосом, а также креативной полузащитой. В нападении ставка сделана на Диего Кошту.



Фото: Reuters

Португальцы стали чемпионами Европы, выиграв лишь один матч в основное время. Команда Фернанду Сантуша была дисциплинированна в обороне, а впереди делала ставку на Роналду. Португалия не стала за это время слабее, а потому снова будет в числе претендентов на медали.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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