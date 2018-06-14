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В Вороново чествовали медицинских работников (Фото. Будет дополнено)
15.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Во все времена уважали и заслуженно ценили тех героев, кто делом своей жизни избрал заботу о здоровье людей. День медицинского работника — это праздник, благодаря которому мы имеем возможность выразить огромную признательность врачам, медсестрам, санитаркам и всем работникам здравоохранения. Сегодня в районном центре культуры и народного творчества состоялось чествование медицинских работников Вороновщины.
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Во все времена уважали и заслуженно ценили тех героев, кто делом своей жизни избрал заботу о здоровье людей. День медицинского работника — это праздник, благодаря...
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