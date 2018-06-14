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В Санкт-Петербурге избили приехавших на ЧМ двух болельщиков-геев из Франции

15.06.2018 21:00 — Разное | Tut.by  
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Россияне атаковали двух геев из Франции и англичанина, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Об этом пишет Metro.

Первый инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда пара геев из Франции пыталась поймать такси. Иностранцы нарвались на двух дагестанцев, которые избили их на почве гомофобии. Один из пострадавших получил травмы головы, мозга и челюсти.

Подозреваемые установлены и задержаны. Ими оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Расул Магомедов.

В результате другого инцидента, произошедшего в Москве, пострадал фанат из Англии, который хотел снять наличные. По словам мужчины, он был пьян и не помнит обстоятельства случившегося, но заявил, что пятеро россиян напали на него и ограбили возле банкомата. Какую именно сумму у него изъяли, англичанин объяснить не смог, поэтому в дальнейшем расследовании будет задействован переводчик.

В Конституции России нет прямого упоминания о дискриминации сексуальной ориентации или гендерной принадлежности гражданина. Тем не менее правозащитники считают, что в РФ она запрещена, так как список дискриминаций ничем не ограничен.

 
 
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Россияне атаковали двух геев из Франции и англичанина, которые приехали на чемпионат мира по футболу.
 
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