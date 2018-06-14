Проект «Я худею с «Бункером». Почему участница «умирала» в зале и как не растолстеть в отпуске на море



Фото: Ольга Глазунова

С начала проекта «Я худею с «Бункером» прошло ровно четыре месяца. За это время удалось похудеть на 18,2 кг.

«Умирала» в зале

Я как участница проекта была готова на всё, чтобы похудеть. Но на этой неделе я не ожидала, что тренировки окажутся для меня такими тяжёлыми.

Когда организм отдыхал на следующий день, было не легче. Могу сказать, что почувствовала настоящую усталость. Ольга Глазунова

Я не жалуюсь, просто наконец осознала, что похудение — большой труд. Те, кто обещает, что можно убрать лишний вес быстро и легко, нагло врут. Пусть объёмы уходят медленно, но верно. Даже когда талия уменьшается на один сантиметр за неделю, это настоящее счастье.

Александр Захарьев, тренер зала «Бункер».

, тренер зала «Бункер»:

«С Ольгой мы занимались круговой тренировкой. Это высокоинтенсивный метод тренинга, который может применяться для повышения выносливости, а также для сжигания подкожного жира.

Он мало пригоден для стимуляции роста мышц и увеличения силы, особенно если выполнять на постоянной основе.

Круговая тренировка может состоять из силовых упражнений (бодибилдинг, пауэрлифтинг), так и аэробных (фитнес, гимнастика, лёгкая атлетика). Один круг состоит из нескольких упражнений (6−10) на разные части тела, которые выполняются последовательно друг за другом по одному подходу.

Каждое упражнение имеет определённое число повторений или выполняется за определённый промежуток времени. Между упражнениями одного круга совершаются небольшие периоды отдыха — примерно 30 секунд), более длительный перерыв делается после завершения каждого круга — 2−3 минуты".

Как не набрать лишний вес на отдыхе «всё включено»

Олег Гитарёшкин, диетолог, фитнес-тренер и автор Школы коррекции образа жизни.

, диетолог, фитнес-тренер и автор

«Приближается сезон отпусков, и наверняка есть люди, которые долго готовились к этому моменту. Занимались, питались правильно, всё для того, чтобы на пляже выглядеть изумительно. Вполне реально сохранить фигуру в условиях соблазнов, шведских столов и «всё включено».

По статистике, 80% девушек, следящих за своим питанием дома, набирают за отпуск лишних 2,5−5 кг. И чтобы этого не произошло, достаточно следовать некоторым рекомендациям, которые помогут насладиться отпуском без переедания.

1. Есть три раза в день

Желательно в одно и то же время, без перекусов и чаепитий. Поверьте, завтрака, обеда и ужина из шведских столов вам будет более чем достаточно. 5−8-разовое питание имеет определённую функцию — дробление макронутриентов для лучшего усвоения и ускорение метаболических процессов. Но на отдыхе такой принцип питания не работает.

Из-за обилия шведских столов дробить макронутриенты вряд ли получится, а лишние перекусы будут только способствовать перееданию, так как именно на отдыхе за границей появляется изобилие тех продуктов, которые обязательно захочется попробовать.

Дайте себе обещание питаться по режиму и исключительно в одно и то же время. Помните, что ужин должен быть не позднее 3−4 часов до сна.

2. Во время приёмов пищи старайтесь выбирать продукты исходя из их натуральности и питательности

50−70% вашей тарелки должны состоять из овощей и бобовых — как гарнир к мясным блюдам, птице и рыбе, и фруктов — как десерт. Остальные продукты должны быть белковые с наименьшим содержанием жира — жирная свинина не подойдёт.

Завтрак:

Разнообразные овощи в любом виде (30%) + злаки или бобовые (10%). В странах, где злаков нет, обязательно будут бобовые + белковый ингредиент в виде мяса, рыбы, птицы и яиц, (20%) + сыры (10%) + фрукты (20%) + отклонение на ветер (10%) на случай, если захочется что-то продегустировать.

Обед:

Разнообразные овощи в любом виде (30%) + злаки или бобовые (20%) + белковый ингредиент в виде мяса, рыбы, птицы (20%) + фрукты (20%) + отклонение на ветер (10%) на случай, если захочется что-то продегустировать.

Ужин:

Разнообразные овощи в сыром виде (40%) + белковый ингредиент в виде мяса, рыбы, птицы и яиц (20%) + фрукты (30%) + отклонение на ветер (10%) на случай, если захочется что-то продегустировать.

3. Принимая пищу, не торопитесь

Старайтесь насладиться всеми вкусами, тщательно её пережёвывая. Наслаждайтесь едой до полного чувства насыщения, но не переедайте до тяжести в желудке.

Откажитесь от сладких напитков, выпечки и сладостей во время еды. 1−2 фрукта на десерт вполне достаточно.

Не набрасывайтесь на местную выпечку. Проверить её на наличие натуральных и качественных ингредиентов невозможно и поэтому, вероятнее всего, они будут сделаны из самых дешёвых ингредиентов, полагаясь на наивность туристов. Дайте себе и своему организму заслуженный отдых от химии и неблагоприятной экологии.

4. Не забывайте пить воду

Пейте воду после пробуждения, перед едой за 5−10 мин, между приёмами пищи по требованию организма. На 1 кг массы тела должно быть выпито 30 мл воды

5. Осторожно с алкоголем

В борьбе с жиром это враг номер один, также как и остальные вещества, которые меняют наше сознание. Все труды летят коту под хвост, когда позволяем себе выпить. Исчезает осознанность и контроль, а вместо этого появляется желание навредить себе.

6. Двигайтесь больше

Играйте в волейбол и другие подвижные игры, плавайте в море. Ходите на экскурсии, гуляйте по красивым местам, знакомьтесь с людьми, участвуйте в конкурсах, танцуйте и веселитесь".

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