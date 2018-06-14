​Прогноз погоды на 16 июня

Беларусь находится во власти неустойчивых воздушных масс. Они принесли в страну долгожданные дожди.

К сожалению, осадки неравномерные. Где-то – густо, как, например, в Березино, там накануне буквально за 10 минут выпала месячная норма, а где-то прошел едва заметный летний дождик. О погоде на выходные расскажу после небольшой рекламы – не переключайтесь!

В субботу погоду в Беларуси будет определять малоподвижный фронтальный раздел. А в воскресенье страна окажется в зоне влияния теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с территории Украины. Выходные будут дождливые!

В субботу ожидается облачно с прояснениями. На большей части Минской, Гомельской, Могилевской и Витебской областей прогнозируются дожди. В отдельных районах – грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый до четырнадцати метров в секунду. Ночью 11– 17 °C выше ноля. Днём от 15 до 21°C тепла, по юго-западу воздух прогреется до + 26°C. В столице 16–18 °C выше ноля.

В воскресенье местами по востоку страны также ожидаются дожди и грозы.Ветер будет переменных направлений слабый.Температура воздуха ночью плюс 10–17°C, днём до 27°C выше ноля. А на следующей неделе синоптики обещают типичную для Беларуси теплую и комфортную июньскую погоду.

И немного метеоистории. Самым жарким за весь период наблюдений этот день был в 1964 году в Бресте – + 32°C. Холоднее всего было 15 июня 1981 года, кстати, также в Брестской области – всего полтора градуса выше ноля. А годом позже –15 июня 1982 года в Березинском заповеднике прошел сильнейший ливень – выпало 73 миллиметра осадков или 73 литра воды на квадратный метр.

В народном календаре сегодня день Никифора. А еще в старину 15 июня отмечали праздник Зелёного Вьюна. Девушки плели венки на счастье, которыми украшали дома. Западный ветер в этот день предвещал скорое похолодание. Дождь –богатый урожай льна. А если воробьи дерутся и резвятся, значит,в ближайшее время будет хорошая погода.