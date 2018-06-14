Чемпионат мира: футбольные страсти и закулисье

Весь мир живёт футболом. И это не преувеличение. Мундиаль стартовал накануне с громкой победы сборной России. За триумфом россиян прямо на стадионе следили главы государств, приглашённые Владимиром Путиным. В числе гостей и Александр Лукашенко.

Интересно, что интернет облетели кадры, на которых наш Президент забивает гол самому Забиваке – символу чемпионата мира. Достаточно сказать, что это видео опубликовало "Рейтер" – одно из крупнейших международных новостных агентств.Ещё неизвестно, что интереснее: сами матчи или то, что их окружает.

Такому путешествию сложно позавидовать. Они прилетели из Египта в Москву, а потом сутки под стук колёс в поезде на Екатеринбург. На перроне скандируют имя своей главной звезды Мохаммеда Салаха.

Травма в финале Лиги чемпионов поставила под удар его участие в чемпионате мира. И сегодня Салах свой 26-й день рождения провёл на скамейке запасных. Впрочем, фанаты нападающего сборной Египта на вокзале об этом ещё не знали.В матче победила не дружба, а Уругвай.

В это время за две тысячи километров – в Санкт-Петербурге – победные песни разучивали болельщики сборных Марокко и Ирана.

Отдельная группа на чемпионате – фанаты Криштиану Роналду. Легко узнаваемы, вслед за кумиром ездят по всему свету. Противостояние Португалии и Испании – матч-интрига этого игрового дня.

Конечно, особое настроение и у хозяев чемпионата. Всё-таки принимать лучшие сборные мира – это одно, а показывать при этом результат на своём же поле – совсем другое.

С разгромным 5:0 счётом матчи-открытия на чемпионатах мира по футболу не заканчивались почти сто лет. Саудовская Аравия повержена, а не блиставшие в последнее время футболисты за 90 минут стали героями.Остроты борьбе явно добавило то, что за игрой наблюдали и президент России, и принц Саудовской Аравии, но не только. Среди приглашённых функционеры FIFA, лидеры как минимум двух десятков государств, в числе которых и Александр Лукашенко. Кстати, сам того не желая белорусский президент в хорошем смысле наделал шума на чемпионате. Накануне в аэропорту Александра Лукашенко встречал главный символ мундиаля волк Забивака. Шутливый матч сыграли прямо у трапа.

При счёте 1:0 Александр Лукашенко идёт на риск. Забивака не сдаётся и отбивает-таки третий мяч. При счёте 2:0 побеждает, конечно, дружба.Кстати, прямо там президент делает прогноз – победа в первом матче будет за Россией. Как в воду глядел.

Словом, бывших футболистов не бывает. И кроме шуток – видео, на котором Александр Лукашенко забивает гол пяткой разошлось по мировым новостным агентствам. Так что чемпионат только начался, а гол, претендующий на звание самого красивого, уже забит. Всё это добавляет красок первенству. Футбол ведь не только про спорт и деньги, но и про азарт, общение, про эмоции, с которыми мало что может сравниться. Так что в дни мундиаля и без того многонациональная Россия говорит на десятках языков.

Дни открытых дверей Россия устроила вместе с Беларусью. Паспорт болельщика стирает границы и заменяет визы. «Безвиз» пусть и временный, но приятный.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: «Но сегодня государственную границу Беларуси пересекло уже более 1 740 болельщиков, которые направляются на Чемпионат мира по футболу. Причём только за последние сутки оформлено почти 850 лиц, следующих в таком особом порядке. Организованные группы болельщиков могут пересечь границу по отдельному коридору. Общее время их оформления в автодорожных пунктах пропуска не должно превышать 15 минут».

Так что не нужно быть футбольным экспертом или прорываться на стадионы, чтобы зарядиться атмосферой чемпионата мира. Но осторожно! Футбол затягивает.