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Инвесткомпания Bulba Ventures, созданная белорусами Юрием Мельничеком и Андреем Авсиевичем, собирается вложиться в белорусский же Rocketbody

15.06.2018 20:58 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает Venture Beat.



 Со-основатель Bulba Ventures Андрей Мельничек. Фото: digitalid.ru

Как пишет издание, Bulba Ventures специализируется на инвестициях от 100 до 500 тысяч долларов в стартапы, связанные с машинным обучением, у себя на родине и в ближайших странах – России и Украине.

 К сегодняшнему моменту компания вложилась в три стартапа – платформу для точного земледелия OneSoil, сервис виртуального макияжа Voir и сервис дополненной реальности в электронной коммерции Wannaby.

 Как поясняется, Bulba Ventures не берет средств от множества сторонних инвесторов, это скорее компания, созданная для инвестирования собственных денег ее основателей. Хотя она и готова работать с другими бизнес-ангелами.

 В штате компании – всего пять человек. Двое основателей плюс сотрудники, отвечающие за коммуникацию, юридические вопросы и поиск талантов.

 «Мы видим в Беларуси много интересных стартапов в сфере машинного обучения и в то же время малый объем инвестиций сюда из-за рубежа. Это дает нам возможность поучаствовать в развитии местной ИТ-экосистемы», – пояснил Мельничек.

 Venture Beat также сообщает, что Bulba Ventures инвестирует в стартапы в сфере искусственного интеллекта совместно с фондом Haxus, который также вложился в OneSoil, Voir и Wannaby. И это сотрудничество наверняка продолжится.

 
 
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