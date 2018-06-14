Инвесткомпания Bulba Ventures, созданная белорусами Юрием Мельничеком и Андреем Авсиевичем, собирается вложиться в белорусский же Rocketbody

Со-основатель Bulba Ventures Андрей Мельничек. Фото: digitalid.ru

Как пишет издание, Bulba Ventures специализируется на инвестициях от 100 до 500 тысяч долларов в стартапы, связанные с машинным обучением, у себя на родине и в ближайших странах – России и Украине.

К сегодняшнему моменту компания вложилась в три стартапа – платформу для точного земледелия OneSoil, сервис виртуального макияжа Voir и сервис дополненной реальности в электронной коммерции Wannaby.

Как поясняется, Bulba Ventures не берет средств от множества сторонних инвесторов, это скорее компания, созданная для инвестирования собственных денег ее основателей. Хотя она и готова работать с другими бизнес-ангелами.

В штате компании – всего пять человек. Двое основателей плюс сотрудники, отвечающие за коммуникацию, юридические вопросы и поиск талантов.

«Мы видим в Беларуси много интересных стартапов в сфере машинного обучения и в то же время малый объем инвестиций сюда из-за рубежа. Это дает нам возможность поучаствовать в развитии местной ИТ-экосистемы», – пояснил Мельничек.

Venture Beat также сообщает, что Bulba Ventures инвестирует в стартапы в сфере искусственного интеллекта совместно с фондом Haxus, который также вложился в OneSoil, Voir и Wannaby. И это сотрудничество наверняка продолжится.