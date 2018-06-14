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В Беларуси до 2020 года запустят 34 новых иновационных проекта
В госпрограмму инновационного развития нашей страны на 2016—2020 годы включены 34 новых проекта и 6 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры.
Соответствующий Указ № 236 подписал Александр Лукашенко, проинформировали в пресс-службе Президента.
Среди новых проектов, сообщает
Документом утверждается использование средств инновационных фондов для финансирования проектов, выполняемых градообразующими предприятиями, например, ОАО "Оршанский инструментальный завод", ОАО "Белшина", ОАО "Брестский электроламповый завод", ОАО "Витязь".
Для активизации работ по обеспечению цифровой трансформации национальной экономики в состав заказчиков программы включается Министерство связи и информатизации.
Развитие высокотехнологичных секторов дополняется направлениями "аддитивные технологии", "приборостроение, электронная промышленность и робототехника", "электротранспорт и его инфраструктура".
Сообщается, что принятие документа будет способствовать инновационной деятельности в отраслях и регионах, развитию субъектов инновационной инфраструктуры, позволит направить необходимые ресурсы для создания новых высокотехнологичных производств.
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В госпрограмму инновационного развития нашей страны на 2016—2020 годы включены 34 новых проекта и 6 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры.
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