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В Беларуси до 2020 года запустят 34 новых иновационных проекта

15.06.2018 20:50 — Разное | Партизан  
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В госпрограмму инновационного развития нашей страны на 2016—2020 годы включены 34 новых проекта и 6 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры.



Соответствующий Указ № 236 подписал Александр Лукашенко, проинформировали в пресс-службе Президента.

Среди новых проектов, сообщает sb.by, создание современных производств по выпуску средств зарядной инфраструктуры для электромобилей, мишенного комплекса "Вертушка-2" и беспилотного авиационного комплекса "Феникс", светодиодного осветительного оборудования, организация производства инновационных аналитических и инспекционных комплексов, оптико-механических изделий двойного и специального назначения, создание высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.
Документом утверждается использование средств инновационных фондов для финансирования проектов, выполняемых градообразующими предприятиями, например, ОАО "Оршанский инструментальный завод", ОАО "Белшина", ОАО "Брестский электроламповый завод", ОАО "Витязь".

Для активизации работ по обеспечению цифровой трансформации национальной экономики в состав заказчиков программы включается Министерство связи и информатизации.

Развитие высокотехнологичных секторов дополняется направлениями "аддитивные технологии", "приборостроение, электронная промышленность и робототехника", "электротранспорт и его инфраструктура".

Сообщается, что принятие документа будет способствовать инновационной деятельности в отраслях и регионах, развитию субъектов инновационной инфраструктуры, позволит направить необходимые ресурсы для создания новых высокотехнологичных производств. 


 
 
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В госпрограмму инновационного развития нашей страны на 2016—2020 годы включены 34 новых проекта и 6 мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры.
 
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