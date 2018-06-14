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Старший лейтенант из Печей получил 3 года колонии за дедовщину
Еще один военнослужащий из Печей получил тюремный срок. 15 июня суд Борисовского района приговорил старшего лейтенанта Глеба Чайковского, который избивал солдат, к трем годам лишения свободы за дедовщину.
26-летний военнослужащий из Печей был признан виновным в превышении властью и служебными полномочиями, сопряженном с насилием. За это Глеб Чайковский получил три года колонии усиленного режима без конфискации имущества и лишился воинского звания «старший лейтенант»,
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в Борисове осудили сержанта Артема Бердника. Он также получил три года колонии за злоупотребление властью и насилие над солдатами.
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Еще один военнослужащий из Печей получил тюремный срок. 15 июня суд Борисовского района приговорил старшего лейтенанта Глеба Чайковского, который избивал солдат, к...
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