Старший лейтенант из Печей получил 3 года колонии за дедовщину

передает Телеграф. 26-летний военнослужащий из Печей был признан виновным в превышении властью и служебными полномочиями, сопряженном с насилием. За это Глеб Чайковский получил три года колонии усиленного режима без конфискации имущества и лишился воинского звания «старший лейтенант»,Телеграф.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее в Борисове осудили сержанта Артема Бердника. Он также получил три года колонии за злоупотребление властью и насилие над солдатами.



