Дело Аркадия Бабченко: задержан еще один фигурант в организации убийства

телеканал “ 112 Украина“, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар. Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине. Об этом во время брифинга, который транслировал112 Украина“, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления ведомства Богдан Тиводар.





“13 июня текущего года СБУ задержала “гражданина Украины Т.”, который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине”, – отметил он, демонстрируя аудиодоказательства по “делу Бабченко”.









При этом Тиводар добавил, что по месту жительства “гражданина Т.” в ходе проведения обыска изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.





“В настоящее время имеются достаточные основания подозревать “гражданина Т.” в причастности к приготовлению терактов”, – подчеркнул он.





Сейчас задержанному, по словам Тиводара, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (“Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами”), а также в организации приготовления теракта.





Как сообщалось, ранее по “делу Бабченко” был задержан гражданин Украины Борис Герман. Его следствие считает организатором покушения на журналиста в Украине. К числу вероятных заказчиков относят знакомого Германа совладельца ООО “Киевская консалтинговая группа” Вячеслава Пивоварника.











