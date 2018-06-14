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Дело Аркадия Бабченко: задержан еще один фигурант в организации убийства
В ведомстве пока не разглашают фамилию задержанного, но условно называют “гражданин Т.”
Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко и подготовке к серии терактов в Украине. Об этом во время брифинга, который транслировал
“13 июня текущего года СБУ задержала “гражданина Украины Т.”, который руководил вышеуказанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине”, – отметил он, демонстрируя аудиодоказательства по “делу Бабченко”.
При этом Тиводар добавил, что по месту жительства “гражданина Т.” в ходе проведения обыска изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.
“В настоящее время имеются достаточные основания подозревать “гражданина Т.” в причастности к приготовлению терактов”, – подчеркнул он.
Сейчас задержанному, по словам Тиводара, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (“Незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами”), а также в организации приготовления теракта.
Как сообщалось, ранее по “делу Бабченко” был задержан гражданин Украины Борис Герман. Его следствие считает организатором покушения на журналиста в Украине. К числу вероятных заказчиков относят знакомого Германа совладельца ООО “Киевская консалтинговая группа” Вячеслава Пивоварника.
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В ведомстве пока не разглашают фамилию задержанного, но условно называют “гражданин Т.”
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