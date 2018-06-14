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В Казахстане у нелегальных антикваров изъяли картину Пикассо
Картину Пабло Пикассо, старинные книги и оружие изъяли в Алма-Ате в людей, занимавшихся оборотом предметов антиквариата. Об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана в пятницу, 15 июня.
"В числе изъятых предметов 367 восточных рукописных (ХIV-ХIХ вв.) и литографических (XVIII – начало XX вв.) книг общей стоимостью 261 млн тенге, картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 млрд тенге ($4,46 млн), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности", – говорится в сообщении, отмечает
Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 2 млрд тенге (около $6 млн). Для уточнения исторической ценности изъятого назначены экспертизы.
Проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 234 (экономическая контрабанда) уголовного кодекса республики.
Ранее в США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн. В Нью-Йорке с аукциона дома Christie's сняли картину Моряк для реставрации полотна. Она принадлежит американскому миллиардеру Стиву Уинну. По его словам, картина будет отправлена на реставрацию.
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Картину Пабло Пикассо, старинные книги и оружие изъяли в Алма-Ате в людей, занимавшихся оборотом предметов антиквариата. Об этом сообщила пресс-служба Комитета...
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