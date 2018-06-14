Большая семья из Борисова, пережив пожар, вот-вот окажется на улице

Пережив пожар, шесть человек сейчас ютятся в доме, который выставлен на продажу. Долго это продолжаться не может. Одна надежда — на неравнодушных людей.

— В тот день меня дома не было, ездила на похороны, — рассказывает со слезами на глазах Ольга Аксимович. — Около половины третьего мне позвонили и сказали, что нам больше негде жить. Я немедленно вызвала такси и приехала домой. Сын, который в это время был дома, сказал, что начала гореть угловая постройка во дворе, потом огонь перекинулся на баню, а там уже и на дом. Стояла сухая, но ветреная погода. Воздух, казалось, был накален до предела, — только дунь. …Все произошло очень быстро.













Кристина, невестка Ольги, в тот день была на работе:





— Как ушла на работу в шортах и блузке, с тем и осталась. Приходишь с работы, а дома больше нет. До сих пор не могу поверить. Не осталось ничего, даже кастрюли или тарелки. Мой муж в тот момент находился дома. Соседка пришла и сказала ему, что у нас горит строение на участке, вызвали пожарных. Кажется, что прошло около сорока минут до их приезда. А в сухую погоду горит все быстро. Пока они приехали, крыша уже провалилась внутрь. Мы успели вынести дедушку-инвалида. Сделать что-либо спасатели не смогли. Сгорело все: и сарай, и баня, и гараж. Если бы они приехали быстрее, мы лишились бы только уличного туалета и старой мастерской. В интернете уже много понаписали про нас. Поползли слухи... Но с проводкой у нас точно все было хорошо, и баню в тот день мы не топили. Да и в том строении, с которого начало все гореть, электричества не было вовсе. Сказать, почему так вышло? Мы не знаем. Нам пока не сообщили ничего о причинах возгорания. При обследовании двора не нашли ни одного окурка в той зоне.





— Вот тут была кухня, от холодильника ничего не осталось вообще. Это зал, — Кристина ходит по пепелищу, пытаясь найти хоть что-нибудь уцелевшее. — Что будет дальше — неизвестно. Надо как-то жить. После приезда страховщиков будем расчищать завалы.













В доме уничтожено абсолютно все.





Справа от Кристины остатки бани. Слева от нее место, где стояла хозпостройка, с которой и начался пожар.





Двор полностью уничтожен.





В настоящее время погорельцев приютил сосед — он предложил им пожить в доме, который выставил на продажу.

— Мы сейчас в поисках жилья. Нам очень сильно помогают люди, сосед пустил в дом, который сейчас выставлен на продажу. У нас на иждивении инвалид первой группы. После инсульта дедушка лежит, не осталось даже памперсов. Если дом, в котором мы сейчас живем, купят, придется сразу съезжать. Нам принесли одежду. Люди помогают, чем могут. Мы очень благодарны за такую помощь.

***

Если вы хотите помочь пострадавшим от пожара, звоните по номеру +375 (29) 114-76-75 (Ольга Викторовна). Любой ваш посильный вклад будет существенной поддержкой для семьи Аксимовичей.







