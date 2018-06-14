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Президент Беларуси поздравил председателя Китайской Народной Республики с 65-летием
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 65-летием.
Александр Лукашенко отметил, что именно Си Цзиньпин открыл новую страницу в развитии Китая и отношениях Минска и Пекина. Наш президент выразил благодарность главе КНР за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 65-летием.
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