​Президент Беларуси поздравил председателя Китайской Народной Республики с 65-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 65-летием.

Александр Лукашенко отметил, что именно Си Цзиньпин открыл новую страницу в развитии Китая и отношениях Минска и Пекина. Наш президент выразил благодарность главе КНР за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао.