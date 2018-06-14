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Что было: русское гостеприимство на ЧМ-2018/ Лондон ищет партнеров

15.06.2018 21:29 — Разное | СТВ  
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Будьте как дома!..

Красиво принять гостей – большое искусство. Россия к чемпионату мира по футболу постаралась как любая нормальная хозяйка. Здесь настроили новых стадионов, отелей, прибрали города, где запланированы матчи. Ввели в действие паспорта болельщиков, договорились с Беларусью о безвизовом режиме для едущих транзитом фанатов. Церемонию открытия турнира сделали красочной, но короткой, чтобы не утомлять достижениями культуры футбольное сообщество и важных персон. Сам Путин пригласил на главную трибуну стадиона «Лужники» Лукашенко с сыновьями, Алиева с женой, Назарбаева, Рахмона и Додона, арабских шейхов, бывших лидеров Германии и Франции. Да и многих других уважаемых людей, кого мы отсюда в телевизоре или на фото не разглядели. Из новичков был армянский премьер Пашинян, который сменил свой камуфляж революционера на элегантный синий костюм и быстро, надо заметить, стал как бы своим в этой серьезной компании. Надо думать, протокольщики сработают четко, и всем высоким гостям пребывание в России понравится. Здесь уместно напомнить, что Беларусь проводит летом 2019 года большое спортивное соревнование. Чему-то есть время поучиться.

Но это в верхах. А как же обстоит дело с гостеприимством, скажем так, на нижних ярусах? Там, как принято, без проявлений русских национальных особенностей не обходится. В Питере сразу же не повезло двум французам, приехавшим на чемпионат. По каким-то признакам местные патриоты Исмет Гайдаров и Расул Магомедов распознали в них геев и сильно повредили им здоровье: сломанная челюсть, сотрясение мозга… К сведению: в паспорте болельщика есть надпись «Нет расизму», а предупреждения, что геям в Россию ехать небезопасно, в документе нет. Незабываемое чувство  «гостеприимства» ощутил на себе и болельщик в Москве. Подвыпившего английского фаната банально избили и ограбили пятеро столичных жителей. И ничего удивительного. Подобные вещи происходят в любой стране. Но вот пример, который вряд ли где встретишь. Нравственной чистотой чемпионата озаботилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она призвала россиянок не спать с иностранцами: мол, от этого растут дети без отцов, потому как игры заканчиваются, а удовлетворенные кавалеры разъезжаются по домам. Пресс-секретарь президента России, правда, для снятия ненужной напряженности быстренько отреагировал на это: «Сами разберутся!» Все делается, чтобы гостям было хорошо...

Белорусско-британский интерес

Последнее время Беларусь стала площадкой для встреч деловых людей. Что ни день, то бизнес-форумы, круглые столы, визиты, контракты. Вот и сегодня в Минске обсуждали перспективы выхода на рынок Великобритании. С одной стороны, Лондон покидает Евросоюз, ему нужны новые партнеры. С другой – вступление Беларуси в ВТО станет стимулом для развития торговых отношений с Великобританией. Все как бы логично. Тем более, что Соединенное королевство – второй по объемам инвестиций торговый партнёр Беларуси. Сумма за 2017 год составила более 2,5 миллиарда долларов. Нынешнему белорусско-британскому экономическому форуму предшествовали мартовский визит в Лондон министра иностранных дел Владимира Макея, большой разговор в Минске с британской парламентской делегацией, ряд других встреч. То есть, очевидно, что отношения набирают активные обороты. Бизнесмены обсудили вопросы госзакупок, сертификации товаров, финансирования контрактов. А также искали новые пути сотрудничества. Посол Фиона Гибб, в частности, сказала, что Великобритания импортирует лес, и в этой сфере «стороны могут быть полезны друг другу». Да, лес в Беларуси есть. Но есть и собственные  деревообрабатывающие предприятия, в модернизацию которых были вложены огромные народные деньги, а отдача пока незначительна. В ту же богатую Великобританию, например, мы продаем мебели всего на 8 миллионов долларов. Наращивать экспорт – задача для Беларуси жизненно важная. Но не любой ценой. Партнерство должно приносить прибыль.

Предлагаем и об этом почитать:

1. «Ни слова не знаете по-русски». Диалог бразильского журналиста и бабушки из России взорвал сеть

2. Белорус построил дачу на воде. Видео

В.Д.

 
Теги: Минск
 
 
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