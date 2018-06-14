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Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен 19 июня на заседании ЕЭК
Новости Беларуси. Окончательная точка в споре о поставках белорусской молочки на российский рынок, возможно, будет поставлена во вторник 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот день пройдет очередное заседание Евразийской экономической комиссии. Со своими аргументами уже выступили Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси. Коллегия изучила документы и готовится вынести вердикт.
Тимур Жаксылыков, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии:
Напоминаем: российская сторона с 6 июня ввела временные ограничения на некоторые виды белорусской молочной продукции в таре объемом более 2,5 литров. В то же время 11 июня с ряда предприятий ограничения были сняты.
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Новости Беларуси. Окончательная точка в споре о поставках белорусской молочки на российский рынок, возможно, будет поставлена во вторник 19 июня, сообщили в...
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