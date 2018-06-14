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Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен 19 июня на заседании ЕЭК

15.06.2018 21:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Окончательная точка в споре о поставках белорусской молочки на российский рынок, возможно, будет поставлена во вторник 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр ЕЭК заявил правительству РФ о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочке

В этот день пройдет очередное заседание Евразийской экономической комиссии. Со своими аргументами уже выступили Россельхознадзор и Минсельхозпрод Беларуси. Коллегия изучила документы и готовится вынести вердикт.

Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен 19 июня на заседании ЕЭК

Тимур Жаксылыков, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии:
Всякий раз, когда мы сталкиваемся вот с такими проблемными ситуациями, которые затрагивают большой круг производителей и потребителей продукции, это очень больно и тревожно для всех. Но здесь необходимо разобраться, о чем идет речь. Есть спор двух сторон. Одна сторона говорит, что выдвигаются необоснованные требования. Другая сторона говорит о несоблюдении технических требований.

Вопрос с поставками белорусской молочки в Россию может быть решен 19 июня на заседании ЕЭК

Сидорский об ограничении поставок белорусской молочки в Россию: «Это грубейшее нарушение уставов союза»

Напоминаем: российская сторона с 6 июня ввела временные ограничения на некоторые виды белорусской молочной продукции в таре объемом более 2,5 литров. В то же время 11 июня с ряда предприятий ограничения были сняты.

Россия снимает ограничения по поставкам белорусской молочной продукции

 

 
 
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Новости Беларуси. Окончательная точка в споре о поставках белорусской молочки на российский рынок, возможно, будет поставлена во вторник 19 июня, сообщили в...
 
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