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«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?
Новости Беларуси. Пряники с портретом Марадоны: необычные сладости появились на прилавках клубного магазина «Динамо-Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Футбольная легенда здесь неслучайно – с недавних пор Диего Марадона занимает пост председателя правления белорусского клуба. Раньше в продажу поступили майки с изображением футболиста.
Выпечкой оригинальных пряников занимается брестское предприятие. Изображение знаменитого аргентинца сделано при помощи специальной глазури.
Юлия Юрчик, начальник сектора маркетинга предприятия по производству кондитерских и хлебобулочных изделий:
Пробная партия «Марадоны в глазури» была доступна болельщикам уже на недавнем динамовском дерби. Цена одного пряника – 2 рубля.
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Новости Беларуси. Пряники с портретом Марадоны: необычные сладости появились на прилавках клубного магазина «Динамо-Брест», сообщили в программе Новости «24 часа»...
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