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«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?

15.06.2018 20:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Пряники с портретом Марадоны: необычные сладости появились на прилавках клубного магазина «Динамо-Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?

«Исторические фото»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»

«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?

Футбольная легенда здесь неслучайно – с недавних пор Диего Марадона занимает пост председателя правления белорусского клуба. Раньше в продажу поступили майки с изображением футболиста.

«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?

Выпечкой оригинальных пряников занимается брестское предприятие. Изображение знаменитого аргентинца сделано при помощи специальной глазури.

«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?

Юлия Юрчик, начальник сектора маркетинга предприятия по производству кондитерских и хлебобулочных изделий:
Мы совместно подготовили проект, который будет наноситься для атрибутики болельщиков. На эти пряники мы наносим логотип «Динамо», в шарже Марадона. И различные картинки можем также наносить.

«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?

Пробная партия «Марадоны в глазури» была доступна болельщикам уже на недавнем динамовском дерби. Цена одного пряника – 2 рубля.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Пряники с портретом Марадоны: необычные сладости появились на прилавках клубного магазина «Динамо-Брест», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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