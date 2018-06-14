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«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

15.06.2018 20:00 — Разное | СТВ  
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Новости России. Внимание всего мира к России будет приковано в течение ближайшего месяца. Накануне здесь состоялось открытие чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Раз в четыре года мировое первенство становится настоящим праздником для болельщиков, которые съезжаются на матчи из всех уголков планеты. Церемонию и матч открытия мирового первенства посетил и глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Евгений Горин продолжит.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Президент Беларуси посетил церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в Москве

Личные контакты Александра Лукашенко и Владимира Путина в последнее время достаточно плотные. Президенты совсем недавно вернулись с саммита Шанхайской организации сотрудничества, а теперь снова общаются, уже в Москве. Впрочем, чемпионат мира по футболу собрал много лидеров других стран. Для политиков праздник спорта – чем не  площадка для переговоров?

Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Кстати, необычный прием Александра Лукашенко в российском аэропорту стал ярким медиа-моментом, предварившим основные новости футбольного первенства. Белорусский Президент, только сойдя с трапа самолета, подхватил инициативу встречавшего его талисмана игр – волка Забиваки – и забил первый гол еще до открытия.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Главный гол чемпионата уже забит, – подхватили российские СМИ.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Сборная России всухую разгромила Саудовскую Аравию на матче-открытии ЧМ-2018: видео

Кстати, и пожелание-автограф на футбольном мяче Александра Лукашенко «Удачи братьям россиянам!» оказалось пророческим. 5:0 – более чем убедительная победа на встрече с командой Саудовской Аравии и отличное начало соревнований для хозяев.

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«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Кстати, однажды на чемпионате мира каждому игроку сборной Объединенных Арабских Эмиратов, который забьет гол, был обещан Rolls Royce. В России же чемпионат мира по футболу проходит впервые, поэтому он один из самых долгожданных.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

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На его проведение потратили более 660 миллиардов российских рублей. Для остального мира праздник тоже важный: билетов предварительно было продано более чем 2,5 миллиона.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Это праздник просто какой-то, слушайте! Ну кто же верил, ну кто же думал, что так. И то, что сегодня сделано, наши ребята – это правда подарок для всей страны.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Она может и показывает хороший футбол. Эмоции переполняют.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Мы очень рады, что у нас очень много гостей со всего мира. Приезжайте к нам!

Для болельщиков, которых только из-за рубежа приехало около миллиона, проводятся еще и фанфесты. Это такие фестивали в популярных туристических местах. Там не только огромные экраны, но и живая музыка, встречи со звездами. Каждый день на фанфестах собираются десятки тысяч человек.

«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

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Для 32 национальных сборных подготовлено 12 стадионов. Матчи мундиаля пройдут в 11 городах от Москвы до Калининграда. То есть география игр – 11 российских регионов, а вот охват телетрансляций – 3 миллиардов зрителей. Это одна треть планеты, между прочим.

 
 
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Новости России. Внимание всего мира к России будет приковано в течение ближайшего месяца. Накануне здесь состоялось открытие чемпионата мира по футболу, сообщили...
 
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