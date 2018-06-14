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Госпрограмма инновационного развития утверждена: три десятка новых проектов ждут своего часа

15.06.2018 21:34 — Разное | ОНТ  
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Глава государства подписал указ, которым утверждена новая госпрограмма инновационного развития. Её пополнили сразу три десятка новых проектов: от электротранспорта до производства новых инструментов.

Среди предприятий – сразу несколько бывших производственных гигантов, которые сейчас восстанавливают свою былую промышленную славу.

Гора кирпичей и металла – всё, что осталось от старого склада. Территория «Легмаша» всего за год уменьшилась вдвое. Неэффективные площади ушли с молотка – проданы три здания и на стройматериалы – 21 строение. Генеральная уборка продолжается.

От прежнего легкого машиностроения осталось только название. У завода, который славился производством швейных машин, сегодня контракты с металлургами, а с недавнего времени и нефтепереработчиками. За год освоили новую продукцию – оборудование для буровых установок.

Дмитрий Малашкевич, начальник конструкторско-технического отдела завода «Легмаш»: «Рынок требует качества и изделие довольно серьёзное оно эксплуатируется при повышенном давлении от двух сот и более атмосфер, и глубина скважины может достигать 2-3 километра».

Чтобы покупатели сложного оборудования возвращались за новыми контрактами, детали вытачивают только на высокопроизводительных станках, где все процессы автоматизированы. Завод готов наращивать объемы, заказчики стоят в очереди. Есть кадры, сырьё, но новый цех уже загружен работой в три смены.

Сергей Колос, директор завода «Легмаш»: «У нас сегодня не хватает оборудования, у нас действительно оборудование оно уже выработало свой ресурс, оно советское на нём, конечно, не сделаешь такое производство и так далее, поэтому мы и заявились, через ГКНТ, чтобы нам выделили деньги из республиканского инновационного фонда».

Возродить былую славу промышленного кластера Оршанского района требование Президента. С того момента, как принято решение, прошло больше года, успехи у предприятий разные. Виктор Ермаков – фрезеровщик с 30-летним стажем, а большая часть техники на инструментальном заводе в Орше ещё тех лет, когда он был практикантом. Когда появились первые станки с программным управлением, это сразу сказалось на качестве продукции, выросла и производительность труда.

Виктор Ермаков, оператор станков ЧПУ: «Система управления лучше более современная, и обработка идёт сюда прямо с компьютера вводить с флешки».

Обновили за год только четыре станка, но в огромном цеху четыреста штук из далёкого прошлого, такими темпами на модернизацию уйдёт лет сто. Но на заводе уверены: переломными будут ближайшие два года, установят сразу тридцать новых станков.

Леонид Анфимов, председатель комитета Госконтроля: «Им нужно полнейшее техперевооружение, особенно на инструментальном заводе, но тех перевооружение должно ориентироваться на выпуск инновационной продукции, потому что те резцы, которые мне показали, это извините не только прошлый, но и позапрошлый век».

Производство уникальной для Беларуси продукции, градообразующие предприятия, всего три десятка крупных проектов по Указу Президента дополнили программу инновационного развития Беларуси. Она рассчитана до 2020 года. В списке – и заводы из Орши.

Александр Шумилин, председатель госкомитета по науке и технологиям Беларуси: «Мы по сравнению с прошлой пятилеткой госпрограмму сделали открытой, то есть мы весь прошлый год работали и сегодня уже 34 новых проекта конкретных производств будут создаваться в Беларуси, в частности оршанский инструментальный завод. Включен в данную программу, и там будет налажено производство новых инструментов, которые не делаются в Беларуси, далее направлен на российский рынок. Такой инструмент, такие заготовки, в общем-то, ждут на российском рынке. Потому что это все импортируется сегодня и за пределы даже Евразийского экономического союза».

Господдержка – и на создание современных производств, и на развитие инновационной инфраструктуры по всей стране. В Витебске телезавод поставит на конвейер производство зарядных станций для электромобилей. В Бресте организуют выпуск светодиодного оборудования. Всего в Беларуси благодаря программе будет создано около десять тысяч высокоэффективных рабочих мест.

Олег Шапель, Маргарита Науменко, Олег Горюнов

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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​Глава государства подписал указ, которым утверждена новая госпрограмма инновационного развития. Её пополнили сразу три десятка новых проектов: от...
 
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