​Двадцать лип внезапно пожелтели и засохли в Гомеле

В Гомеле местные жители и природоохранная инспекция расследуют необычное экологическое преступление. В центре скандала – двадцать взрослых деревьев, которые принялись синхронно засыхать и осыпаться прямо в разгар лета.

По версии горожан, липы могли отравить специально – ради строительства парковки возле офисного здания. Эту версию сейчас тщательно проверяет милиция.

Полувековые липы теперь выглядят как природная аномалия – такое выжженное пятно на фоне здоровой растительности. Сначала деревья неожиданно пожелтели и стали осыпаться. Потом засохли и, как говорят экологи, «погибли». Все двадцать. Синхронно.



Валентина Шкут, житель г.Гомеля: «Эти деревья чем-то обработаны. Мы это поняли уже потом, когда увидели траву пожухшую».



Возмущенные горожане забросали письмами администрацию города и природоохранную инспекцию. Мол, кто-то специально травит липы, чтобы освободить площадку рядом с бизнес-центром – «здоровые деревья ведь рубить нельзя, а больные можно».



Алена Смыковская, житель г.Гомеля: «Почему именно здесь начали липы погибать?Деревья загораживают офисное здание или, может, стоянка нужна. Не хочется даже сейчас думать, что люди могут вот так запросто отравить деревья на центральной улице Гомеля».

Эксперты подтвердили: зелёным насаждениям действительно причинили серьёзный вред. Осталось только выяснить, чем именно. Взятые на поражённом участке пробы уже доставили в лабораторию.



Виктория Пранкевич, заведующий Гомельской областной лабораторией Республиканского центра аналитического контроля: «Отобранные сегодня образцы будут проанализированы на содержания хлорид-ионов в почве, нефтепродуктов и азота. Будет там превышение или его не будет, покажут анализы. Это не делается в течение одного дня».



Свое заключение сделают и специалисты Института леса – они проведут исследование образцов «больных» деревьев. На основании этого в инспекции природных ресурсов подсчитают ущерб, нанесенный окружающей среде.



Александр Голубев, начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Много, конечно, методов, как уничтожить нашу природу. Здесь могут быть и пестициды какие-то применены, гербициды, отработанные масла, бензин, солярка и тому подобное».



Раньше по этому адресу располагалось одно из крупных предприятий. В январе у здания сменился хозяин. Частник сдаёт в аренду помещения. У защитников природы к нему накопилось немало вопросов, но дверь никто не открывает. Дозвонились на мобильный – деревья, говорит, пальцем не трогал.

Если окажется, что липы погибли по «внешним причинам», виновных будет искать милиция. А если вред ещё и умышленный, как предполагают жители, то это не только административная, но и уголовная ответственность.