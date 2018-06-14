ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Двадцать лип внезапно пожелтели и засохли в Гомеле

15.06.2018 21:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле местные жители и природоохранная инспекция расследуют необычное экологическое преступление. В центре скандала – двадцать взрослых деревьев, которые принялись синхронно засыхать и осыпаться прямо в разгар лета.

По версии горожан, липы могли отравить специально – ради строительства парковки возле офисного здания. Эту версию сейчас тщательно проверяет милиция.

Полувековые липы теперь выглядят как природная аномалия – такое выжженное пятно на фоне здоровой растительности. Сначала деревья неожиданно пожелтели и стали осыпаться. Потом засохли и, как говорят экологи, «погибли». Все двадцать. Синхронно.

Валентина Шкут, житель г.Гомеля: «Эти деревья чем-то обработаны. Мы это поняли уже потом, когда увидели траву пожухшую».

Возмущенные горожане забросали письмами администрацию города и природоохранную инспекцию. Мол, кто-то специально травит липы, чтобы освободить площадку рядом с бизнес-центром – «здоровые деревья ведь рубить нельзя, а больные можно».

Алена Смыковская, житель г.Гомеля: «Почему именно здесь начали липы погибать?Деревья загораживают офисное здание или, может, стоянка нужна. Не хочется даже сейчас думать, что люди могут вот так запросто отравить деревья на центральной улице Гомеля».

Эксперты подтвердили: зелёным насаждениям действительно причинили серьёзный вред. Осталось только выяснить, чем именно. Взятые на поражённом участке пробы уже доставили в лабораторию.

Виктория Пранкевич, заведующий Гомельской областной лабораторией Республиканского центра аналитического контроля: «Отобранные сегодня образцы будут проанализированы на содержания хлорид-ионов в почве, нефтепродуктов и азота. Будет там превышение или его не будет, покажут анализы. Это не делается в течение одного дня».

Свое заключение сделают и специалисты Института леса – они проведут исследование образцов «больных» деревьев. На основании этого в инспекции природных ресурсов подсчитают ущерб, нанесенный окружающей среде.

Александр Голубев, начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Много, конечно, методов, как уничтожить нашу природу. Здесь могут быть и пестициды какие-то применены, гербициды, отработанные масла, бензин, солярка и тому подобное».

Раньше по этому адресу располагалось одно из крупных предприятий. В январе у здания сменился хозяин. Частник сдаёт в аренду помещения. У защитников природы к нему накопилось немало вопросов, но дверь никто не открывает. Дозвонились на мобильный – деревья, говорит, пальцем не трогал.
Если окажется, что липы погибли по «внешним причинам», виновных будет искать милиция. А если вред ещё и умышленный, как предполагают жители, то это не только административная, но и уголовная ответственность.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле местные жители и природоохранная инспекция расследуют необычное экологическое преступление. В центре скандала – двадцать взрослых деревьев, которые...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ОАО «Батаево» надеются на реванш за счет кукурузы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика