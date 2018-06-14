|
В парке "Измайлово" тело убитой женщины 3 недели пролежало у колеса обозрения
Колесо обозрения в Измайловском парке. Фото: © РИА “Новости” / Владимир Песня
Тело женщины три дня пролежало возле колеса обозрения в московском парке "Измайлово". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, тело погибшей уже начало гнить. Вокруг шеи женщины, частично закрывая часть лица, был обмотан полиэтиленовый чёрный мешок. Тело было направлено в морг и в этот же день было опознано.
Убитой оказалась 52-летняя жительница юга Москвы. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данному факту Следственное управление СКР по столице возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)