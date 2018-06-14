Предложение посмотреть порно спасло жительницу Петербурга от изнасилования

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Жительница Санкт-Петербурга едва не стала жертвой насильника. Это случилось в посёлке Просвещение Ленинградской области. Об этом сообщает портал Moika78.Женщина познакомилась с мужчиной после похода в бар, куда, по данным СМИ, её привело состояние похмелья. Мужчина подъехал к ней на такси и предложил донести на руках до Финского залива. Пройдя 100 метров, незнакомец изменил своё галантное поведение. Он начал приставать к женщине, но в результате получил удар камнем по голове. Это не остановило. Сняв ремень с джинсов 42-летней женщины, он завязал его на шее и потащил её в кусты, где и совершил некие насильственные действия, но до самого изнасилования дело не дошло.Женщина пошла на хитрость. Она предложила злоумышленнику поехать к ней домой и посмотреть порно. Но, дойдя до трассы, пострадавшая резко остановила такси и уехала с места происшествия.Позже она обратилась в полицию и написала заявление о нападении, но затем забрала его, пояснив это "личным делом".Ранее сообщалось, что житель Хакасии избил подругу кочергой и изнасиловал за отказ от секса.