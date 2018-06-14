ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предложение посмотреть порно спасло жительницу Петербурга от изнасилования

15.06.2018 20:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: © Flickr / galaxies and hurricanes
Позже она написала заявление в полицию, но в скором времени забрала его, объяснив свой поступок "личным делом".

Жительница Санкт-Петербурга едва не стала жертвой насильника. Это случилось в посёлке Просвещение Ленинградской области. Об этом сообщает портал Moika78.

Женщина познакомилась с мужчиной после похода в бар, куда, по данным СМИ, её привело состояние похмелья. Мужчина подъехал к ней на такси и предложил донести на руках до Финского залива. Пройдя 100 метров, незнакомец изменил своё галантное поведение. Он начал приставать к женщине, но в результате получил удар камнем по голове. Это не остановило. Сняв ремень с джинсов 42-летней женщины, он завязал его на шее и потащил её в кусты, где и совершил некие насильственные действия, но до самого изнасилования дело не дошло.

Женщина пошла на хитрость. Она предложила злоумышленнику поехать к ней домой и посмотреть порно. Но, дойдя до трассы, пострадавшая резко остановила такси и уехала с места происшествия.

Позже она обратилась в полицию и написала заявление о нападении, но затем забрала его, пояснив это "личным делом".

Ранее сообщалось, что житель Хакасии избил подругу кочергой и изнасиловал за отказ от секса.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Позже она написала заявление в полицию, но в скором времени забрала его, объяснив свой поступок "личным делом".
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Ирана победила Марокко в матче ЧМ-2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика