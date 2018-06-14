Спрут-328. Как юрист из Гродно хакнул наркомафию, но ничего не произошло



На фото Олег Калинков

“Человек заказывает наркотики, а его доза уже лежит где-нибудь рядом с домом”

Олег зарегистрировался в интернет-магазине. Некто отправил ему прайс со списком и ценами психотропов и объяснил, как заплатить за товар.

“Есть два, максимум три главных организатора этого бизнеса”

“Каждый магазин в среднем приносил по тысяче долларов в день”

А так Олег попытался "найти работу" в наркобизнесе.

С тех пор свободное время отец посвящает борьбе с наркомафией. Под разными никами он регистрируется на тематических форумах, в мессенджерах, в группах в соцсетях и в интернет-магазинах, и собирает сведения, которые могли бы помочь условному комиссару Каттани добраться до организаторов опасного бизнеса.О результатах своих расследований Олег рассказалРекламу интернет-магазинов, продающих психотропы, можно увидеть на стенах домов, стёклах и урнах. Вы наверняка видели эти трафаретные надписи. За пару доз их согласится нанести любой наркоман. Когда я сел за компьютер и погрузился в тему, увидел: достаточно зарегистрироваться на тематическом форуме или в группе “ВКонтакте”. Дальше предложения поработать в этом бизнесе или приобрести психотропы просто будут приходить в личные сообщения. Форумы могут быть посвящены чему угодно, но лишь один спрятанный где-то внутри раздел будет связан с наркотиками.Чтобы обезопасить себя, “наркобарыги” заманивают интернет-пользователей в зашифрованные месенджеры, где создают свои каналы. Там обо всём договариваются. Места “кладов”, задания “минёрам” часто оформляются в виде самоуничтожающихся ссылок, которыми можно воспользоваться один раз. Меня потрясло, насколько это доступно!Покупка наркотиков отличается от покупки других товаров в интернет-магазинах разве что тем, что пока человек делает заказ и платит за него, его доза уже лежит где-нибудь рядом с домом. То есть скорость колоссальная!По моим подсчётам, два года назад у нас работало 50 интернет-магазинов по продаже наркотиков, теперь — примерно 150. Милиция узнаёт о работе того или иного магазина и блокирует его. И всё, дело как будто бы сделано. Но проходит пара месяцев, и на месте закрытого открывается новый. По моим данным, есть два, максимум три главных организатора этого бизнеса. Я вычислил это по интернет-каналам, где общаются участники сделок, а также простым анализом денежных потоков на рынках сбыта наркотиков. Каждый из наркомафиози держит по 30-50 магазинов, через которые происходит оборот наркотиков. Эти люди до сих пор на свободе.Чаще всего на скамье подсудимых оказываются курьеры или закладчики. Количество магазинов, которые закрывает наркоконтроль, к сожалению, не имеет никакого значения, ведь организаторы бизнеса уходят от ответственности. Кто-то из них не живёт в нашей стране, я вижу это по манере их общения в сети. Получается, что в Беларуси реально работает наркомафия, которую можно сравнить с гигантским спрутом. Мафиозным структурам не писаны никакие законы. Они легко зарабатывают чужими руками.В январе 2017 года я и “Движение матерей 328” обратились в милицию. Мы занесли выявленные счета наркоторговцев — 100-150 счетов сразу. Надежды, что их закроют быстро, не было. Но их не закрывали вообще [после прямого эфира с Олегом Калинковым в редакцию Еврорадио позвонили из гродненского наркоконтроля. Оперативника интересовало, с кем именно контактировал в милиции Олег и какими методами он пользовался, чтобы найти счета наркодилеров. — Еврорадио].Я взломал хакерский сайт, через который преступники управляли банковскими счетами, и получил доступ к электронным кошелькам. Так смог приблизительно вычислить наркооборот в Беларуси, проанализировав движение счетов по каждому из них за три месяца. Получилось, что каждый магазин в среднем приносил в день по тысяче долларов. Если умножить эту сумму на 50 существовавших тогда магазинов, выходит, что они ежедневно приобретали и отмывали 50 тысяч долларов. Теперь в три раза больше.У нас нет уголовной ответственности за создание и организацию интернет-магазинов по продаже наркотиков. Я убеждён, что в статье 328 УК должна появиться часть шесть с чётким составом этого преступления. Второй момент: в Беларуси ненаказуемо употребление наркотиков. Хранение — да, употребление — нет. Выходит, государство не мешает организовывать бизнес и разрешает употреблять? Наказывают участников “цепочки”.В чём специфика отчётности МВД? Она показывает количество преступлений и их раскрываемость. Раскрываемость преступлений по статье 328 практически стопроцентная, самая низкая раскрываемость — это кражи. Там надо приложить много навыков. А что наркотики? Поймали наркомана, вытрясли пыль от дозы — вот тебе уже первая часть. Заставили показать, у кого брал — третья. Очень простые преступления для отчётности. Милиции не надо заморачиваться, искать наркобаронов за границей. Зачем? У них и так всё хорошо — “звездопад” и премии.Для справки: По данным Верховного суда, в 2015 году по ст. 327-332 УК за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности в Беларуси было привлечено 3929 лиц, в 2016 — 3608, в 2017 — 2942.