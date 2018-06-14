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Сборная Ирана победила Марокко в матче ЧМ-2018
Футболисты сборной Ирана добились победы над национальной командой Марокко в матче первого тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира-2018.
Матч группы В, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:0 в пользу Ирана. Судьбу встречи решил автогол марокканского нападающего Азиза Бухаддуза на пятой добавленной ко второму тайму минуте.
В 21:00 мск пятницы в Сочи стартует матч других участников группы В: Португалия - Испания.
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Футболисты сборной Ирана добились победы над национальной командой Марокко в матче первого тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира-2018. Матч...
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