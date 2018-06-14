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Работа бота или Как действуют интернет-тролли. Видео
15.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Вы уверены, что ваши мысли - это Ваши мысли? К сожалению, для многих пользователей Сети наличие в комментариях троллей, пытающихся склонить общественное мнение в ту или иную сторону, не является чем-то очевидным.
Тем не менее, они работают даже в относительно небольших местных сообществах. Пример тому - сегодняшний комментарии к
Хотя в самой новости и
Это не первый и явно не последний случай в наших группах, очень часто работа таких комментаторов прослеживается в других новостных сообществах и на сайтах. Острополитические, религиозные и другие провокационные темы - излюбленные места обитания фейков, пытающихся повлиять на наше мнение.
Поговорив со случчанами, мы поняли, что активность таких «деятелей» в местных сообществах для многих стала откровением. Хотя в большинстве случаев проверить комментатора на «фейковость» не сложно.
Смотрите сами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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К сожалению, для многих пользователей Сети наличие в комментариях троллей, пытающихся склонить общественное мнение в ту или иную сторону, не является чем-то...
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