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​Премьера фильма Константина Хабенского «Собибор» – 15 июня на телеканале ОНТ

15.06.2018 21:57 — Разное | ОНТ  
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15 июня на ОНТ – белорусская телепремьера военной драмы «Собибор». Фильм, который не оставляет равнодушными. Картина основана на страшных и, к сожалению, реальных событиях, которые не так давно предали гласности.

Это рассказ о концлагере в Польше, где нацисты уничтожили 250 тысяч евреев. Фабрик смерти было много, но Собибор – единственная, откуда узники совершили массовый побег. А организатор – Александр Печерский – при жизни не был удостоен звания героя.

Режиссёр картины – Константин Хабенский. Чтобы как можно реалистичнее показать события, он собрал интернациональную команду и сам сыграл в нём главную роль. Нечеловеческая жестокость против простого человеческого желания жить. Несправедливость против подвига.

Случайно купленная «Чёрная книга» изменила её жизнь. Она до секунды помнит день, когда мама плакала над похоронкой, как вчитывались в слова – «погиб в бою» за месяц до победы, как не смотря ни на что вместе с братом ждали отца, пока в 70-х не стало мамы, она тоже до конца жизни ждала. И только 20 лет назад узнали, что отец прошёл через страшнейшую машину смерти, где погибли 250 тысяч евреев. Семён Мазуркевич был одним из тех, кто помог организовать побег, как потом скажут, из ада. И ведь тогда он выжил.

В Минск домой Семён Мазуркевич не вернулся. История его семьи тоже могла бы стать сценарием трагического фильма. Но пока осталась на страницах книги, где рукой главного организатора побега Александра Печерского вписано его имя. А по официальным документам и дневникам узников, которые по политическим причинам скрывались больше полувека, даже в свои 79 лет до сих пор узнаёт все жестокие подробности, о том, как работала машина смерти «Собибор».

Как и во все концлагеря сюда попадали по национальному признаку. Им давали призрачную надежду на то, что впереди жизнь, только душ оказывался газовой камерой. За несколько секунд – по 300 человек. И даже словами невероятная жестокость не передать происходящее. Отсрочку давали только тем, кто, владея ремеслом, мог пригодиться. Но каждый день издевались над всеми.

Александр Печерский попал в лагерь смерти, воюя в рядах партизан под Минском. Поэтому в ленте, где невозможно выбрать самые драматичные моменты, он весь пронизан болью, звучит название белорусского города.

Печерский убедил каждого, что побег удастся. Удастся и разрушить машину смерти, если к противостоянию будут готовы абсолютно все. 14 октября 1943 года узники сделали то, что немецкое командование назовёт позором Третьего рейха и сотрёт Собибор с польской земли, как им будет казаться, навсегда.

100 человек погибли во время побега, ещё 150 немцам выдали местные жители. Кого-то война забрала позже. Организатор побега Александр Печерский прожил 90 лет и до конца жизни мечтал не о звании героя, а о том, чтобы мир узнал о Собиборе. О том, чтобы каждый навсегда выучил этот страшный урок, и ни одно поколение не позволило бы себе создавать историю, которую потом захочется забыть.

 
Теги: Минск
 
 
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15 июня на ОНТ – белорусская телепремьера военной драмы «Собибор». Фильм, который не оставляет равнодушными. Картина основана на страшных и, к сожалению, реальных...
 
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