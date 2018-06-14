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С наградой из солнечной Турции
15.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Очередную приятную новость нам сообщили в Свислочской СДЮШОР. Наша землячка, воспитанница спортивной школы Екатерина Пичковская завоевала серебро на первенстве Европы по вольной борьбе.
В солнечную Турцию наши борцы Екатерина Пичковская и Виталий Песняк поехали в составе сборных команд Республики Беларусь. Девушка боролось в весовой категории 53 кг. Первая схватка на борцовском ковре со спортсменкой из Болгарии для Катерины прошла успешно со счетом 6:0. Принесла ей 9 очков и встреча с француженкой. Борясь за выход в финал, девушка победила россиянку со счетом 3:1. К сожалению, в финале с небольшим отрывом Катю одолела спортсменка из Турции. В итоге у соперницы золото, у Кати – серебро.
Елена КЕДИК.
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Очередную приятную новость нам сообщили в Свислочской СДЮШОР. Наша землячка, воспитанница спортивной школы Екатерина Пичковская завоевала серебро на первенстве...
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