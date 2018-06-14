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С наградой из солнечной Турции

15.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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С наградой из солнечной Турции

Очередную приятную новость нам сообщили в Свислочской СДЮШОР. Наша землячка, воспитанница спортивной школы Екатерина Пичковская завоевала серебро на первенстве Европы по вольной борьбе.

 

В солнечную Турцию наши борцы Екатерина Пичковская и Виталий Песняк поехали в составе сборных команд Республики Беларусь. Девушка боролось в весовой категории 53 кг. Первая схватка на борцовском ковре со спортсменкой из Болгарии для Катерины прошла успешно со счетом 6:0. Принесла ей 9 очков и встреча с француженкой. Борясь за выход в финал, девушка победила россиянку со счетом 3:1. К сожалению, в финале с небольшим отрывом Катю одолела спортсменка из Турции. В итоге у соперницы золото, у Кати – серебро.


У Виталия в этот раз пятое место. Борясь в весовой категории 125 кг, он победил в первой встрече молдавского борца, но, к сожалению, в следующих схватках уступил польскому и турецкому спортсменам.


– Мы безмерно рады за наших воспитанников. Для меня лично, для нашей спортивной школы каждая победа, каждое призовое место спортсменов – это гордость тренеров, которые разглядели в юных свислочанах будущих чемпионов, – поделился эмоциями директор Свислочской СДЮШОР Роман Яскулд.

 

Елена КЕДИК.

 
Теги: Новости
 
 
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Очередную приятную новость нам сообщили в Свислочской СДЮШОР. Наша землячка, воспитанница спортивной школы Екатерина Пичковская завоевала серебро на первенстве...
 
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