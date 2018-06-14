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Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

15.06.2018 21:47 — Разное | СТВ  
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Новости России. Чемпионат мира по футболу 15 июня продолжился вторым матчем группы A. Египтяне в Екатеринбурге встречались с уругвайцами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

Возвращение Мохамеда Салаха все еще не состоялось, тем не менее, игра выдалась по-настоящему интересной. Первое что бросилось в глаза – большое количество пустых кресел на трибунах стадиона «Центральный».

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

Причем проплешины зияли на самых престижных местах, практически в каждой атаке попадая в объективы камер.

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

Как оказалось, на стадион вместимостью 35 тысяч человек пришли лишь 27 тысяч зрителей. А жаль, футбол в исполнении египтян и уругвайцев получился классным. Пускай здесь не было такого обилия голов как в матче открытия (подробнее здесь), зато была борьба, ведь уровень команд примерно одинаковый.

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

Да, Египет предсказуемо сыграл от обороны, по-настоящему опасных моментов было немного, зато был нерв.

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

У южноамериканцев основная опасность исходила от сладкой парочки Суарес – Кавани. Впрочем, страж ворот египетской сборной эль-Шенави до поры до времени ликвидировал все угрозы.

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

Однако в конце встречи не спас и он. На 89-й минуте после подачи со штрафного центральный защитник сборной Уругвая Хименес отправил мяч в цель. 1:0 в пользу сборной из Южной Америки. Теперь в следующем матче чемпионата против россиян ничья египтян уже не устроит.

Победа Уругвая над Египтом на ЧМ: рассказываем подробности

В сегодняшней программе значатся еще два матча группы B, и один из них уже завершился. Иранцы в компенсированное время добились победы над Марокко. В 21:00 в Сочи на стадионе «Фишт» начался поединок фаворитов группы B португальцев и испанцев.

 
 
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Новости России. Чемпионат мира по футболу 15 июня продолжился вторым матчем группы A. Египтяне в Екатеринбурге встречались с уругвайцами, сообщили в программе...
 
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