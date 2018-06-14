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​Анатолию Ивановичу Бутевичу – сегодня семьдесят!

15.06.2018 22:06 — Разное | ОНТ  
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Этот юбилей известный прозаик, публицист и переводчик встретил буквально на «литературном» поле. Жизни реальной на хуторе под Несвижем посвящены две повести одного из самых читаемых наших современников.

«Родился в чистом поле» – сказали бы сегодня о Бутевиче. Сселили «дедовский» хутор – ещё в 50-х – в соседнюю деревню. С тех пор в биографии человека публичного – две «первых главы». Причём, официально: «Язовец» – по метрике, «Бояры» – по паспорту. Себе в «соавторы» в это путешествие писатель взял «светлые образы» отца и мамы.

Анатолий БУТЕВИЧ, писатель: «Тут валошкі былі ў гэтым жыце, якія былі для нас звычайнай травой. А пасля яны сталі маім псеўданімам – “Максім Валошка”. Дай Бог сёння, пачуць бы (хоць калі), той гром, тую навальніцу, якая была на гэтым хутары. Нават хаты раскрывала, бо саломай былі крытыя».

Родная земля Бутевича – холмы, в преимущественном равнинном Несвижском крае. Через лес, по лугу, мимо дома, который стал вторым отчим... Село Великая Липа. 8 классов отучился в стенах бывшей усадьбы Обуховичей будущий первый министр информации (а затем – культуры) независимой Беларуси. Уж нет того школьного порога.

Анатолий БУТЕВИЧ, писатель: «Дзяржава вядзе сёння галоўны рэй і аднаўленне Мірскага замка, Нясвіжскага пра гэта сведчаць. І адбудова Навагрудскага, Лідскага, Косаўскі палац… Але ж ёсць дзяржаўна-прыватнае партнёрства, рэальнае, дзе людзі ўкладваюць грошы, каб засталося нашым нашчадкам».

Член Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО помогал отливать колокола для местной Покровской церкви. Содействовал (в том числе материально) реставрации главной резиденции Радзивиллов. О её тайнах поведал в книге. И малая родина щедро отметила сегодня своего Почётного гражданина на сессии районного Совета депутатов.

Алёна ЧУХЛЕЙ, заведующая отделом Несвижской центральной районной библиотеки им. Павла Пранузо: «Зараз, калі пройсці да паліцы і паглядзець, то ці знойдзем адну–дзве кнігі Анатоля Іванавіча. Падабаюцца дзецям, дзеці іх чытаюць»

В 1969 году – «проба пера». Сочинил сказку. Детская и историческая литература, публицистика, критика... Общий тираж не считал. Завершена рукопись второго сборника «Пад небам беларускага слова». Сейчас занят переводом автобиографической повести «Распасаджаны дом».

 
 
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Этот юбилей известный прозаик, публицист и переводчик встретил буквально на «литературном» поле. Жизни реальной на хуторе под Несвижем посвящены две повести...
 
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