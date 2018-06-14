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Президент Беларуси поздравил Си Цзиньпина с юбилеем: Вы открыли новую страницу в развитии КНР
Новости Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает 65-летие. С днем рождения китайского лидера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глава государства выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао. Президент отметил, что период работы «семьи ШОС» в расширенном составе оказался успешным во многом благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации.
По словам Александра Лукашенко, результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир в том, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно превращается из региональной организации в глобальную структуру.
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Новости Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин отмечает 65-летие. С днем рождения китайского лидера поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24...
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