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В Кобрине пострадала женщина-пешеход
15.06.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
По предварительной версии: 15.06.2018 около в 10:45 часов 30-летний житель г.Кобрина, управляя автомобилем «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», двигаясь по ул.Советской г.Кобрина напротив дома №24, со стороны ул.Жукова в направлении ул.Ленина, допустил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход, 71-летняя местная жительница, получила телесные повреждения с которыми, доставлена на излечение в реанимационное отделение Кобринской ЦРБ.
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По предварительной версии: 15.06.2018 около в 10:45 часов 30-летний житель г.Кобрина, управляя автомобилем «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», двигаясь по ул.Советской г.Кобрина напротив дома...
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