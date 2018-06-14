В Кобрине пострадала женщина-пешеход

По предварительной версии: 15.06.2018 около в 10:45 часов 30-летний житель г.Кобрина, управляя автомобилем «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», двигаясь по ул.Советской г.Кобрина напротив дома №24, со стороны ул.Жукова в направлении ул.Ленина, допустил наезд на пешехода переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.



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В результате ДТП пешеход, 71-летняя местная жительница, получила телесные повреждения с которыми, доставлена на излечение в реанимационное отделение Кобринской ЦРБ.



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Автомобиль: «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» - допуск к участию в дорожном движении по декабрь 2017 года.



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По данному факту проводится проверка.



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