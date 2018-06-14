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Планируемые места установки датчиков контроля скорости 16 июня 2018 года
15.06.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ: 16.06.2018:
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕСТА УСТАНОВКИ МОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ ФИКСАЦИИ СКОРОСТИ: 16.06.2018: 10.00-22.00 - Р17, Брестский р-н - 19+950 16.00-01.00 - г. Брест, ул. Московская - МАЗС №1 16.00-01.00 - г....
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