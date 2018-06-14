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Замуровали, демоны... Припаркованные на зелёной зоне автомобили оказались в ловушке
15.06.2018 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Во дворах Бреста проводят благоустройство. И вот в одном из них произошёл этот довольно курьёзный случай - автомобили после установки довольно высоких бордюров оказались буквально заперты, так как выехать с привычного места парковки теперь будет непросто.
Этакое необычное "наказание" нарушителей получилось.
А на самом деле - ну как искать хозяев, если надо работу делать? Просто рабочие не стали сильно заморачиваться ситуацией, машины им не мешали, соответственно, никакой проблемы никто и не видел.
Так что если в вашем дворе тоже идёт реконструкция - советуем парковаться по правилам. И если не идёт, тоже по правилам. Это никогда не помешает, а только добавит вам уважения.
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Во дворах Бреста проводят благоустройство. И вот в одном из них произошёл этот довольно курьёзный случай - автомобили после установки довольно высоких бордюров...
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