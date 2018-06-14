Замуровали, демоны... Припаркованные на зелёной зоне автомобили оказались в ловушке

Во дворах Бреста проводят благоустройство. И вот в одном из них произошёл этот довольно курьёзный случай - автомобили после установки довольно высоких бордюров оказались буквально заперты, так как выехать с привычного места парковки теперь будет непросто.



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Этакое необычное "наказание" нарушителей получилось.

А на самом деле - ну как искать хозяев, если надо работу делать? Просто рабочие не стали сильно заморачиваться ситуацией, машины им не мешали, соответственно, никакой проблемы никто и не видел.



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Так что если в вашем дворе тоже идёт реконструкция - советуем парковаться по правилам. И если не идёт, тоже по правилам. Это никогда не помешает, а только добавит вам уважения.



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