ЖЭС перепутал жировки домов и просит жильцов ими обменяться

Сегодня просто день юмора какой-то. Утром "падающие" окна , в обед неудачная парковка а сейчас это объявление на подъезде в микрорайоне Речица города Бреста, которое смахивает на чей-то розыгрыш. Но похоже нет, всё верно.



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Больше всего удивил совет поменяться жировками самостоятельно. Ну хорошо, хоть не домами :-) История умалчивает, стали ли жильцы сами ходить по домам друг к другу или просто всё отнесли в сам ЖЭС.

Кажется, второй вариант более разумный. Интересно, а если кто-то успел оплатить, не глянув на адрес, например, на почте? Придётся идти и договариваться о взаимной оплате, и тут уж ЖЭС не поможет.