На Высшем Госсовете Союзного государства рассмотрят около 10 вопросов

Президент России Владимир Путин посетит Минск с официальным визитом 19 июня и проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-службы главы Беларуси.

Лидеры стран намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и реализацию совместных проектов, а также взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.

После переговоров в узком составе Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. На повестку дня вынесут около десяти вопросов.

«Высший орган Союзного государства рассмотрит итоги белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества за минувший год, заслушает отчет Совета Министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, обсудит программу согласованных действий в области внешней политики на 2018-2019 годы», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, речь пойдет о реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения. По итогам заседания участники подпишут ряд документов.