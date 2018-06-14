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На Высшем Госсовете Союзного государства рассмотрят около 10 вопросов
15.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин посетит Минск с официальным визитом 19 июня и проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-службы главы Беларуси.
Лидеры стран намерены обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений и реализацию совместных проектов, а также взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках.
После переговоров в узком составе Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. На
Кроме того, речь пойдет о реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития интеграционного объединения. По итогам заседания участники подпишут ряд документов.
Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что к проведению заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Минске
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Заседание состоится после переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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